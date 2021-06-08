В Еврокомиссии назвали условия для получения Украиной очередного транша

В Еврокомиссии назвали условия для получения Украиной очередного транша

В Европейской комиссии настаивают, что предоставление нового транша макрофинансовой помощи зависит прежде всего от проведения реформы системы правосудия.

Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, комментируя прогресс Украины в выполнении условий соглашения о получении макрофинансовой помощи, передает Европейская правда.

Матернова напомнила, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро, которые поступят в общий фонд бюджета.

"Но главная из них – это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", – отметила она.

Представительница ЕК также подчеркнула, что к главным требованиям следовало бы отнести выполнение всех требований МВФ, которые касаются сохранения независимости НАБУ.

"Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ – это базовое требование, мы не можем даже начать оценивание прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", – подчеркнула она.

В то же время, Матернова воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.

Ранее сообщалось, что Минфин надеется получить 600 млн евро от Евросоюза до сентября.

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени ЕС перечислила Украине первый транш на сумму 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19 на общую сумму 1,2 млрд евро.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. Второй транш по этой программе не получен до сих пор.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Блок рекламы


Похожие новости
В ГИУ назвали техническим дефолт по облигациям, выпущенным под госгарантииВ ГИУ назвали техническим дефолт по облигациям, выпущенным под госгарантии
Канадцы в условиях пандемии стали более бережливыми — вклады населения выросли на CAD 160 миллиардовКанадцы в условиях пандемии стали более бережливыми — вклады населения выросли на CAD 160 миллиардов
В Беларуси установили плату за пересечение границы с УкраинойВ Беларуси установили плату за пересечение границы с Украиной
АМКУ разрешит "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский меткомбинат на определенных условияхАМКУ разрешит "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский меткомбинат на определенных условиях
Шимкив назвал условия, при которых Украина сможет наладить производство вакцинШимкив назвал условия, при которых Украина сможет наладить производство вакцин
С мая субсидии будут выплачиваться только наличными. Новые правила получения субсидийС мая субсидии будут выплачиваться только наличными. Новые правила получения субсидий
Цены на жилье резко вырастут после локдаунов: аналитики назвали главную причинуЦены на жилье резко вырастут после локдаунов: аналитики назвали главную причину
США назвали Тайвань валютным манипуляторомСША назвали Тайвань валютным манипулятором
Нацбанк изменил условия лицензирования для небанковНацбанк изменил условия лицензирования для небанков
У Сороса назвали новую угрозу для биткоинаУ Сороса назвали новую угрозу для биткоина
Последние новости
Подгружаем последние новости