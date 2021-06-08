Беларусь ввела регулирование цен на продукты

Преимущественно это касается овощей, фруктов и основных мясных изделий.

Беларусь ввела регулирование цен на продукты
Фото: aif.by

Правительство Беларуси решило внедрить государственное регулирование цен на некоторые продукты. О соответствующем решении сообщили на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Это, в частности, перловая крупа, мясные субпродукты, колбаса полукопченая, варено-копченая, говядина и свинина тушеная консервированная, живая и мороженая рыба, маргарин, чеснок, сладкий перец, кофе растворимый, чай черный, соль поваренная пищевая.

В министерстве отметили, что решение принято на фоне роста мировых цен на продукты питания и прироста потребительских цен.

Кроме того, министерство изменило подходы к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой и торговой надбавки до 25% на сыр, муку, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, манную и пшеничную крупы, овсяные хлопья, картофель, свекла, морковь, капусту, лук, огурцы, помидоры и яблоки.

Напомним, что Беларусь в мае ввела лицензирование импорта украинских товаров, в частности: пива, соков, шоколада, стиральных машин, мебели и т.п.

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