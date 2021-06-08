В Киеве объявили подозрение мужчине, который обменял 20 тысяч долларов на сувенирные купюры

Клиент нашел мошенника по объявлению о выгодном обмене в Интернете.

Фото: Facebook Полиция Киева

В Киеве объявили подозрение мужчине, который обменял 20 тысяч долларов (полмиллиона гривень) на сувенирные купюры. Пострадавший нашел объявление о выгодном обмене валюты в Интернете и встретился с курьером, но нарушитель вместо настоящих гривень обменял деньги на фейковые. После сделки мужчина сразу же убежал, сообщили на странице Полиции Киева в Facebook.

Обмен денег проходил в салоне авто. Правоохранители во время розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Винницкой области, ранее судимый.

"Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление других участников, причастных к данной противоправной деятельности", - отметили правоохранители.

Фото: Facebook Полиция Киева
Обмін валют із шахраєм
Фото: Facebook Полиция Киева
Обмін валют із шахраєм

Напомним, что в июле 2020 года в Киеве разоблачили фиктивный "обменник", организатор которого украл у клиента 30 тысяч долларов. Пострадавший также нашел этот "обменник" в объявлениях в Интернете.

Псевдокасир вырвал из рук деньги и через тайный выход вышел во двор здания. После этого злоумышленник пытался скрыться с места преступления.

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