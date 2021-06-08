Одобрен меморандум, позволяющий создать механизм биржевой торговли в Украине — Шмыгаль

Кабинет Министров Украины одобрил проект меморандума (№?582-р) о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Агентством США по международному развитию (USAID) и Американской торговой палатой в Украине по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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О национальном механизме биржевой торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце мая, анонсируя подписание меморандума, отметил, что речь идет о закупке клиринговой системы для развития в стране фондового рынка.

Конкурс на поставку системы клиринга для Украины Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) объявила в декабре прошлого года в рамках международной технической помощи «Проект энергетической безопасности», который профинансировал USAID и имплементировала компания Tetra Tech ES, Inc. Эта инициатива реализуется в рамках стратегии развития инфраструктуры рынка капитала и принятого летом 2020 года закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов» №?738, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.

В конкурсной документации отмечается, что получателем клиринговой системы станет НКЦБФР, тогда как Tetra Tech покроет первоначальные затраты на ее разработку и лицензирование/обслуживание в течение первых трех лет ее работы. Нацкомиссия намерена разделить обслуживание и оперативное использование системы между подконтрольным государству Национальным депозитарием Украины (НДУ) и клиринговой организацией.

Согласно первоначальным соглашениям, с этим клирингом предлагается стартовать на рынке природного газа в 2022 году, а в 2023 году — на рынках электроэнергии, таких как двусторонний и балансировочный рынок, рынки «на сутки вперед» и «внутрисуточный рынок». Итак, система должна быть масштабируемой, чтобы корректировать развитие рынков. Предполагается также возможность обслуживать внебиржевые рынки.

В документах запланирован срок запуска — апрель 2022 года.

Контекст

Одобрить этот меморандум правительство планировало еще в конце января этого года, однако затем сроки были перенесены. Причина — в это время произошла смена состава (НКЦБФР) из-за завершения срока полномочий ее председателя Тимура Хромаева и других ее членов.