В мае 2021 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17%

В мае 2021 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17%

В мае 2021 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 475,2 тыс. тонн.
Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Импорт из Беларуси уменьшился на 26%, до 146,4 тыс. тонн. Данное снижение было ожидаемым в связи с подготовкой Мозырского НПЗ к плановому ремонту, который в итоге был смещен на 1 июня из-за неопределенности с загрузкой сырьем Новополоцкого НПЗ.

Снижение поставок из Беларуси рынок отчасти компенсировал за счет других направлений. В частности, отгрузки из Литвы за отчетный месяц выросли более чем в два раза, до 82,4 тыс. тонн, по сравнению с объемом поставок мая 2020 года (37,8 тыс. тонн).

В портах было оформлено порядка 130 тыс. тонн дизельного топлива (+86% к апрелю прошлого года), из которых 34,7 тыс. тонн пришлось на Турцию, 34,7 тыс. тонн - на Грецию, 23,4 тыс. тонн - на Туркменистан. Также были отмечены морские поставки из Израиля (3,6 тыс. тонн) и Малайзии (4,8 тыс. тонн). Крупнейшим импортером морского ресурса выступили структуры Wexler Group с объемом 21,3 тыс. тонн.

Поставки ДТ из РоSSийской Федерации сократились почти в 2,3 раза, до 115 тыс. тонн. Из этого объема 103,8 тыс. тонн было импортировано по железной дороге (+38% к маю 2020 года). Еще 10,2 тыс. тонн ресурса производства "Роснефти" через терминал в Гомеле было отгружено новым оператором поставок - компанией Socar New Energy.

В Консалтинговой группе "А-95" отметили, что существенное снижение показателя импорта по сравнению с прошлым годом связано с высокой базой сравнения.

"По нашим оценкам, в связи с резким снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты в апреле-мае 2020 года рынок закупил около 130 тыс. тонн сверх оперативных потребностей, разместив этот объем на хранении на нефтебазах", - отметили в "А-95".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров внес изменения в формулу определения предельной розничной цены бензина и дизельного топлива, что приведет к ее росту примерно на 0,6-07 грн за литр.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций (АЗС) устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

МинПром по материалам enkorr

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