Газпром отказалcя увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину

Газпром отказалcя увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину

Открытое акционерное общество "Газпром" отказалось увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину, что привело к скачку цен на европейских газовых хабах.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ООО "Оператор ГТС".

Отмечается, что в мае 2021 года был проведен аукцион по распределению дополнительных объемов прерывистой мощности на всех точках межгосударственного соединения, в частности, на границе Украины - РФ - точке Суджа. После того, как на нем была распределена вся предложенная мощность объемом 15 млн кубометров в сутки на гарантированной основе, ОГТСУ предложил дополнительные мощности объемом 63,7 млн кубометров в сутки.

Правда, как и на аналогичном аукционе в конце апреля, роSSийская сторона проигнорировала предложение.

Такой результат и отсутствие дополнительных объемов транзита повлияли на цены на европейских хабах - они подскочили до 333 долл. за 1 тыс. кубометров, отметили в ОГТСУ.

"Несмотря на высокие цены на газ в ЕС, Газпром не воспользовался возможностью увеличить транспортировку газа в ЕС через Украину, как это предусмотрено существующим транзитным соглашением, хотя это позволило бы дополнительно поставить в Европу 2 млрд куб. м в июне, что ускорило бы заполнение европейских газовых хранилищ. Это еще раз свидетельствует об уязвимости конъюнктуры на европейском рынке из-за монополизации экспорта газа только одной компанией", - прокомментировал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщал Укринформ, по данным ОГТСУ, в мае 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,85 млрд кубометров. По сравнению с апрелем объем транзита увеличился почти на 4%. Среднесуточный транзит составил 124 млн кубометров.

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским ОАО "Газпром" заключено в конце 2019 года на срок пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021 - 2024 годах.

МинПром по материалам Укринформ

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