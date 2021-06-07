Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт

Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в подкасте Exchanges at Goldman Sachs заявил, что биткоин не станет платежным инструментом, поскольку его блокчейн для этого не приспособлен. Об этом пишет forklog.com со ссылкой на твит Новограца.

Фото: bits.media

Позиция Новограца

По мнению миллиардера, цифровое золото будет использоваться как средство сбережения и инвестиционный актив. Однако, по словам Новограца, «биткоин не подходит для платежей. Система для этого действительно не приспособлена. Она недостаточно быстрая для тысяч и тысяч транзакций», — объяснил он.

Новограц подчеркнул, что инструменты сбережения являются «социальными конструктами», а биткоин — самый распространенный из них после доллара США . По его словам, в этом кроется инвестиционная привлекательность первой криптовалюты. «Он [биткоин] имеет ценность, потому что мы в это верим. Никогда не существовало более успешного бренда, созданного сообществом за 12 лет», — добавил инвестор.

Миллиардер отметил, что текущая макроэкономическая ситуация словно «специально создана» для владения цифровым золотом — этому способствуют меры поддержки, предпринимаемые властями различных государств.

На конференции Bitcoin 2021 Новограц заявил, что «крайне оптимистично» настроен в отношении институционального принятия первой криптовалюты.

«Мы убедили мир, что биткоин — прекрасная альтернатива золоту. Это инструмент сбережения, который можно использовать в любой стране, чтобы хеджировать риски фиата. Терпение — путь к успеху. Революции не случаются в одночасье. Наша работа не будет выполнена до тех пор, пока биткоин-кошелек не появится у каждого человека на Земле», — сказал он.