Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в подкасте Exchanges at Goldman Sachs заявил, что биткоин не станет платежным инструментом, поскольку его блокчейн для этого не приспособлен. Об этом пишет forklog.com со ссылкой на твит Новограца.
Позиция Новограца
По мнению миллиардера, цифровое золото будет использоваться как средство сбережения и инвестиционный актив. Однако, по словам Новограца, «биткоин не подходит для платежей. Система для этого действительно не приспособлена. Она недостаточно быстрая для тысяч и тысяч транзакций», — объяснил он.
Новограц подчеркнул, что инструменты сбережения являются «социальными конструктами», а биткоин — самый распространенный из них после доллара США. По его словам, в этом кроется инвестиционная привлекательность первой криптовалюты. «Он [биткоин] имеет ценность, потому что мы в это верим. Никогда не существовало более успешного бренда, созданного сообществом за 12 лет», — добавил инвестор.
Миллиардер отметил, что текущая макроэкономическая ситуация словно «специально создана» для владения цифровым золотом — этому способствуют меры поддержки, предпринимаемые властями различных государств.
На конференции Bitcoin 2021 Новограц заявил, что «крайне оптимистично» настроен в отношении институционального принятия первой криптовалюты.
«Мы убедили мир, что биткоин — прекрасная альтернатива золоту. Это инструмент сбережения, который можно использовать в любой стране, чтобы хеджировать риски фиата. Терпение — путь к успеху. Революции не случаются в одночасье. Наша работа не будет выполнена до тех пор, пока биткоин-кошелек не появится у каждого человека на Земле», — сказал он.