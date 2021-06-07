Цена нефти Brent впервые за два года превысила $72 за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent подорожала на 58 центов, или на 0,8%, достигнув $72,17 за баррель, самого высокого уровня с мая 2019 года. И это на фоне решения ОПЕК+ и восстановления спроса, пишет Reuters.

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Динамика цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, или на $0,65 — до $72,16 за баррель. Таким образом цена Brent превысила уровень $72 впервые с мая 2019 года.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,75%, или на $0,5 — до $69,3 за баррель.

Решение ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и ее союзники во вторник, 1 июня, заявили, что будут придерживаться согласованных ограничений на поставки, сообщает Reuters .

Цена нефти Brent может вырасти за неделю более чем на 3,2%, а нефти WTI — на 5%. Это уже вторую неделю подряд наблюдается рост по обоим контрактам.

«После значительных сомнение Brent, похоже, нашел новый уровень в более чем $70, — сказал Стивен Бреннок, нефтяной брокер PVM. — Лето и восстановление мировой экономики остается бычьим для спроса на нефть во второй половине года».

Нефть увеличила прирост после того, как показатели США засвидетельствовали, что в прошлом месяце количество заработных плат на несельскохозяйственных предприятиях выросло на 559 тыс. рабочих мест. Американский доллар ослаб после отчета, сделав нефть дешевле для держателей других валют и оказывая поддержку ценам на нефть.

Кроме того, американские энергетические компании на этой неделе сократили количество нефтяных и природных газовых установок, работающих впервые за шесть недель, по данным фирмы по энергетическим услуг Baker Hughes. Американское промежуточное сырье Западного Техаса подорожало на 81 цент, или на 1,2%, и цена составила $69,62. Самый высокий показатель сессии был равен $69,76, что является самым высоким показателем с октября 2018 года.

Также стимулированием нефти на этой неделе стало замедление переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана, что уменьшило ожидания возвращения поставок иранской нефти. «Энергетические рынки заблокированы на иранских переговорах по ядерной энергии, которые должны начаться на следующей неделе, — сказал Эдвард Моя, старший аналитик рынка OANDA. — Пятый раунд переговоров начнется на следующей неделе, и это должно поддерживать цены на нефть, поскольку Тегеран будет соблюдать свои красные линии восстановления ядерной сделки».

Между тем добыча нефти в США , вероятно, будет расти медленнее, чем ожидалось, поскольку производители сланца добавили лишь ограниченное количество установок для увеличения производства, решив вместо этого требовать повышения цен и прибыли.

Влияние пандемии

В то время как рост спроса и быстрые темпы вакцинации в таких странах, как Соединенные Штаты, увеличили количество нефти, медленное распространение прививок и высокий уровень инфекций в таких странах, как Бразилия и Индия, влияют на спрос на рынках нефти с высоким ростом.

«Еще не каждая страна в мире находится в режиме полного восстановления, но на данный момент, кажется, ни один аргумент „против“ не может переломить бычий импульс, порожденный сильным летним спросом», — сказала аналитик рынков нефти Луиза Диксон.

Дисциплина поставок ОПЕК+ и восстановление спроса на нефть опровергли обеспокоенность из-за неравномерного распространения вакцинации против covid-19 по всему миру.

«Цены на нефть растут благодаря явным признакам устойчивого восстановления спроса», — заявил Commerzbank.