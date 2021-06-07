Международные резервы Украины за месяц уменьшились на $ 160 млн
Выплаты по долгам были большими, чем объемы привлечения средств.
Международные резервы Национального банка в мае уменьшились на 160 млн долларов и на 1 июня составили 27,840 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.
В течение месяца государство выплатило 650,6 млн долларов по своим валютным долгам и еще 64,3 млн долларов - в пользу Международного валютного фонда.
В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 417,9 млн долларов.
Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на 136,8 млн долларов.
Межбанковский валютный рынок в мае был сбалансированным, поэтому Национальный банк не проводил валютные интервенции, возобновив операции только в начале июня.
Объем международных резервов сейчас покрывает 4,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Напомним, что на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов.
Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $ 30 млрд. В последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.