Грузовые перевозки по Днепру выросли на 64%

Грузовые перевозки по Днепру выросли на 64%

В январе-мае 2021 года грузовые перевозки на Днепре выросли на 64,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,49 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

Объемы стройматериалов и других грузов на реке увеличились на 150,9% (с 1,15 млн тонн до 2,89 млн тонн), а металлопродукции - на 16,8% (с 441,2 тыс. тонн до 515,5 тыс . тонн).

В то же время перевозки зерновых уменьшились на 3,1% (с 1,12 млн тонн до 1,09 млн тонн), а нефтепродуктов - на 77,3% (с 22,5 тыс. тонн до 5,1 тыс. тонн).

Количество судопроходов достигло 5111 рейсов. Это на 119,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выполнено 2329 рейсов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падениемМаск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.
Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%
Цены на золото выросли до 3-месячного пика. Катализаторы — высокая инфляция в США и падение доходности госбондовЦены на золото выросли до 3-месячного пика. Катализаторы — высокая инфляция в США и падение доходности госбондов
Канадцы в условиях пандемии стали более бережливыми — вклады населения выросли на CAD 160 миллиардовКанадцы в условиях пандемии стали более бережливыми — вклады населения выросли на CAD 160 миллиардов
Международные резервы Украины за месяц выросли на 3,6%Международные резервы Украины за месяц выросли на 3,6%
За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%
С начала года вклады физлиц в банках — участниках ФГВФЛ выросли на 3,73 миллиардаС начала года вклады физлиц в банках — участниках ФГВФЛ выросли на 3,73 миллиарда
ВВП-варранты и еврооблигации выросли в цене. Причина — новость об отводе войск РФВВП-варранты и еврооблигации выросли в цене. Причина — новость об отводе войск РФ
Сбережения людей по всему миру за время пандемии выросли на $5,4 триллионаСбережения людей по всему миру за время пандемии выросли на $5,4 триллиона
Из-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки рудыИз-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки руды
Последние новости
Подгружаем последние новости