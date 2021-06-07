Грузовые перевозки по Днепру выросли на 64%

В январе-мае 2021 года грузовые перевозки на Днепре выросли на 64,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,49 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация " Реки Украины ".



Объемы стройматериалов и других грузов на реке увеличились на 150,9% (с 1,15 млн тонн до 2,89 млн тонн), а металлопродукции - на 16,8% (с 441,2 тыс. тонн до 515,5 тыс . тонн).



В то же время перевозки зерновых уменьшились на 3,1% (с 1,12 млн тонн до 1,09 млн тонн), а нефтепродуктов - на 77,3% (с 22,5 тыс. тонн до 5,1 тыс. тонн).



Количество судопроходов достигло 5111 рейсов. Это на 119,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выполнено 2329 рейсов.

