SOCAR ведет переговоры о покупке сети заправок Glusco, - СМИ

Переговоры могут завершиться в течение недели.

SOCAR ведет переговоры о покупке сети заправок Glusco, - СМИ
Фото: glusco.swiss

Азербайджанская группа SOCAR планирует купить сеть заправок Glusco, пишет профильное издание enkorr со ссылкой на источники на рынке.

Владелец Glusco Нисан Моисеев выставил заправки на продажу почти сразу после заявления о прекращении поставок топлива "Роснефти" в середине марта.

Предложение купить сеть получили только международные компании, и SOCAR, которая с июня 2021 года стала новым поставщиком нефтепродуктов "Роснефти" в Украине, заинтересовалась покупкой.

По данным источников, переговоры могут завершиться в течение недели. После этого сделка должна получить одобрение в Антимонопольном комитете Украины.

Напомним, что сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

Заправки Glusco с тех пор продают только газ, тогда как бензина и дизтоплива на них нет.

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