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2021-06-07
Нацбанк купил на межбанке $20 миллионов
7 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 миллионов по курсу 27,19 грн/$.
Фото: flickr.com
Как сообщают источники «Минфина», возможно это его не последний выход сегодня на торги.
Покупка валюты
4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 миллионов по курсу 27,25 грн/$.
2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $20 млн (по 27,32 грн/$).
Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.
Как писал ранее «Минфин», с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн.
В 2020 году НБУ выкупил на рынке $ 4,93 млрд, а продал $ 3,89 млрд.