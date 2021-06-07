Нацбанк купил на межбанке $20 миллионов

7 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 миллионов по курсу 27,19 грн/$.

Нацбанк купил на межбанке $20 миллионов
Фото: flickr.com

Как сообщают источники «Минфина», возможно это его не последний выход сегодня на торги.

Покупка валюты

4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 миллионов по курсу 27,25 грн/$.

2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $20 млн (по 27,32 грн/$).

Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

Как писал ранее «Минфин», с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн.

В 2020 году НБУ выкупил на рынке $ 4,93 млрд, а продал $ 3,89 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падениемМаск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк вводит в обращение две новые памятные монеты, посвященные украинской историиНацбанк вводит в обращение две новые памятные монеты, посвященные украинской истории
Нацбанк предоставил трем банкам 800 миллионов рефинансаНацбанк предоставил трем банкам 800 миллионов рефинанса
СБУ разоблачила псевдоброкеров, которые украли у инвесторов 9 миллионовСБУ разоблачила псевдоброкеров, которые украли у инвесторов 9 миллионов
Нацбанк купил на межбанке $20 миллионовНацбанк купил на межбанке $20 миллионов
Укргазбанк распродаст активы на 820 миллионов гривенУкргазбанк распродаст активы на 820 миллионов гривен
Тестирование юаня: Власть Пекина раздаст цифровую валюту на $6 миллионовТестирование юаня: Власть Пекина раздаст цифровую валюту на $6 миллионов
Нестандартная ситуация на межбанке: почему НБУ пришлось вмешаться впервые за несколько месяцевНестандартная ситуация на межбанке: почему НБУ пришлось вмешаться впервые за несколько месяцев
Вьетнамская Hoa Phat купила рудник в АвстралииВьетнамская Hoa Phat купила рудник в Австралии
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Украина впервые выплатила $40 миллионов по ВВП-варрантамУкраина впервые выплатила $40 миллионов по ВВП-варрантам
Последние новости
Подгружаем последние новости