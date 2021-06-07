Южнокорейские инвесторы будут отчитываться по криптовалютным счетам за рубежом

Начиная со следующего года Национальная налоговая служба Южной Кореи расширит перечень подотчетных иностранных активов, включив в них криптовалюты. Об этом пишет bloomchain со ссылкой на Decrypt.

Фото: ukrinform.ru

Новые правила

Регулятор заявил, что с 1 января 2022 года частные лица и компании, у которых на зарубежных счетах ежемесячный остаток криптовалюты будет составлять не менее порядка $450 тыс., обязаны сообщать о своих активах для налогообложения.

Раньше такие требования распространялись на депозиты, сбережения, акции, облигации, фонды, деривативы и страховые продукты в иностранных финансовых организациях.

Корейцы должны будут впервые заявить о своих зарубежных цифровых активах в июне 2023 года.

Сума штрафа

Штраф за неисполнение требования налоговой составит до 20% от нераскрытых или сознательно заниженных в стоимости цифровых активов. Если же стоимость неучтенных криптоактивов превышают $4,47 млн, держателям может быть предъявлено уголовное обвинение.

Decrypt сообщает, что примерно 54% жителей Южной Кореи выступают за введение налогов на криптовалюту.

Напомним

Власти Южной Кореи готовятся ввести налог на прирост капитала с торговли криптовалютой. С 2022 года прибыль от инвестирования в цифровую валюту будет облагаться налогом в размере 20%, если она превысит $2 тыс. в течение одного года.

Напомним, что корейский ЦБ планирует получить право отслеживать криптовалютные операции граждан. Ведомство хотело бы запрашивать информацию о счетах и транзакциях пользователей у банков.