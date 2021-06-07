ВАКС отправил за решетку на 4 года экс-руководителя крупного железнодорожного предприятия

Его признали виновным в нанесении государству ущерба на сумму 8,8 млн гривен.

ВАКС отправил за решетку на 4 года экс-руководителя крупного железнодорожного предприятия
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд 7 июня вынес приговор бывшему и.о. главы правления ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ" Александру Скорику по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением), сообщается на сайте ВАКС.

Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 17 тысяч гривен. Его также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год.

"Обвиняемый, занимая должность и.о. главы правления государственного предприятия и действуя вопреки финансовому плану этого предприятия, которым не было предусмотрено осуществление расходов на приобретение услуг добровольного страхования имущества в 2016 году, все же заключил соответствующие договоры. Их цена была в несколько десятков раз выше, чем предельно допустимая для предприятий государственного сектора экономики. Действия обвиняемого суд признал умышленными, совершенными за пределами его полномочий и противоречащими решению государства в лице Министерства инфраструктуры Украины как единственного акционера и Высшего органа управления. В результате этих действий предприятие понесло убытки на общую сумму 8794889 гривен", - говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, что бывший руководитель получил подозрение в ноябре 2017 года. Задержали его в мае 2018 года после нескольких месяцев розыска.

Согласно информации на сайте Киев-Днепровского МППЖТ, он создан в 1971 году для освобождения производителя от несвойственных ему функций по маневровой работе, погрузке-разгрузке вагонов и выполнению экспедиционных операций и обеспечивает перевозку грузов от 64 железнодорожных станций примыкания УЗ к фронтам выгрузки и погрузки.

Основной вид его деятельности - перевозка грузов железнодорожным транспортом между станциями примыкания и грузовладельцами, маневровая работа на подъездных путях и грузовых фронтах, операции по погрузке и выгрузке из вагонов, содержание и ремонт подъездных путей и подвижного состава.

Киев-Днепровское МППЖТ обслуживает более 1000 предприятий, в том числе тепловые и атомные электростанции, предприятия нефтеперерабатывающей и химической промышленности, цементные заводы, заводы по изготовлению железобетонных изделий, домостроительные комбинаты, гранитные карьеры, комбинаты хлебопродуктов, элеваторы, сахарные заводы.

100% акций ЗАО принадлежат государству в лице Мининфраструктуры.

Предприятие на своем сайте утверждает, что занимает второе место после УЗ в сегменте рынка промышленных грузов с долей в 10%.

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