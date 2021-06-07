Group DF запустила собственную логистическую компанию

Group DF запустила собственную логистическую компанию

Группа компаний Group DF запустила собственную логистическую компанию "Ника Транс Логистика". Об этом говорится в сообщении Group DF.

"На логистическом рынке Украины начала работу украинская компания "Ника Транс Логистика" (NIKA TRANS LOGISTICS) – входящая в группу предприятий Group DF International. Инвестиции акционера в логистическую компанию составили 10 млн долларов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, компания оперирует крупным железнодорожным и автомобильным парком, а также буксирным флотом.

Железнодорожный парк компании состоит из 2,5 тыс. железнодорожных вагонов (хопперы-минераловозы, цистерны, полувагоны); также "Ника Транс Логистика" привлекает вагоны акционерного общества "Укрзализныця" (2 тыс. вагоно-отправок ежемесячно).

Автопарк насчитывает 70 новых грузовых автомобилей DAF (часть автомобилей оборудовано платформами для перевозки морских контейнеров, тентами, а также танк-контейнерами для перевозки жидких грузов). Также в экспедировании есть 1 тыс. грузовиков аккредитованных сторонних компаний-перевозчиков. Согласно бизнес-плану компании, запланировано увеличение количества собственных грузовых автомобилей до 100 единиц к 2024 году.

Технологический флот компании состоит из 3 буксиров (от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. л.с.), выполняющих маневровые операции с судами в портах николаевского региона.

Согласно бизнес-плану, утвержденному Group DF, компания должна обеспечить рост объемов перевозок на 20% в год; к 2023 году 70% грузооборота будет приходиться на внешних клиентов, из которых половина – европейские компании.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падениемМаск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Блок рекламы


Похожие новости
Новая компания Ant Group будет заниматься потребительским кредитованием. Под надзором властейНовая компания Ant Group будет заниматься потребительским кредитованием. Под надзором властей
СБУ обвинила компанию подсанкционного бизнесмена в нанесении государству 280 млн гривен убытковСБУ обвинила компанию подсанкционного бизнесмена в нанесении государству 280 млн гривен убытков
НБУ не нашло достаточных оснований лишить лицензии финкомпанию, помогавшую B2B Jewelry — СБУНБУ не нашло достаточных оснований лишить лицензии финкомпанию, помогавшую B2B Jewelry — СБУ
«Дочка» Saxo Bank запустила торговлю криптовалютой для клиентов«Дочка» Saxo Bank запустила торговлю криптовалютой для клиентов
Китайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпаниюКитайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпанию
Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютамиCitigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами
Германская SMS Group нарастит производительность стана горячей прокатки в ТурцииГерманская SMS Group нарастит производительность стана горячей прокатки в Турции
"Новая почта" запустила доставку из немецких онлайн-магазинов"Новая почта" запустила доставку из немецких онлайн-магазинов
Salzgitter Group получила прибыль выше прогнознойSalzgitter Group получила прибыль выше прогнозной
Китайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитовКитайские регуляторы обязали Ant Group обеспечивать собственными резервами до 30 % выдаваемых кредитов
Последние новости
Подгружаем последние новости