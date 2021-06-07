Европейские рынки жилья заполняют «пузыри»

Европейские экономики столкнулись с новой проблемой, вызванной пандемией коронавируса — «пузырями» на рынках жилья. Наибольшая опасность угрожает благополучным странам Северной Европы. Об этом пишет internationalinvestment.biz со ссылкой на Politico.

Европейские рынки жилья заполняют «пузыри»
Фото: hightech.fm

Что происходит на рынке

Когда началась пандемия, аналитики предполагали, что цены на жилье в лучшем случае останутся стабильными и что они могут даже снизиться по мере углубления экономического спада. Но этого не произошло. После того, как граждане были заперты в своих домах и не могли тратить деньги на рестораны или путешествия, многие люди обратили свое внимание на улучшение жилого пространства.

Данные показывают, что интерес к покупкам больших квартир или, в идеале, частных домов привел к росту средних цен на ряде рынков жилья, особенно в некоторых странах Центральной и Северной Европы. Согласно недавним данным компании Valueguard, в Нидерландах цены подскочили на 15% в прошлом году, тогда как в Австрии рост составил 12%. В Германии цены выросли на 11%, а в Великобритании — на 10%, в Швеции — на 19%.

Недавно швейцарский банк UBS назвал Мюнхен, Франкфурт, Париж и Амстердам городами, которым угрожают «пузыри» на рынке жилья, а Стокгольм и Лондон были отнесены к категории переоцененных рынков жилья.

В то же время многие центральные банки продолжали подливать масла в огонь, поддерживая процентные ставки на рекордно низком уровне, чтобы помочь компаниям выжить. Это также позволяет домохозяйствам занимать больше денег, чтобы обзавестись домом своей мечты.

Что будут делать банки

По мере восстановления экономики в целом центральным банкам придется повышать процентные ставки, чтобы сдерживать рост цен, а покупатели жилья могут оказаться в долгах, которые они не в состоянии обслуживать. Если они сократят расходы, то это ударит по восстанавливающейся экономике. Если им придется продать свои новые дома, то это вскроет «пузырь» и он лопнет.

«Я не хочу использовать такие слова, как „беспокойство“, но динамика цен на жилье за последние 12?15 месяцев была неожиданной. У нас не было пандемии в современной истории, поэтому мы не знали, что произойдет, и теперь мы видим, что цены растут не только в Швеции, но и во многих других подобных странах, таких как Франция, Великобритания и т. д.», — заявила заместитель председателя Центрального банка Швеции Сесилия Скингсли.

Одним из первых банков, отказавшихся от стимулирования, стал центральный банк Исландии, который на прошлой неделе повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п. п. — до 1%. Другие центральные банки Европы также наблюдают рост цен на жилье.

В майском отчете о финансовой стабильности Европейский центральный банк сообщил, что, хотя цены на жилье выросли в 19 странах, использующих евро, тенденция к повышению сохраняется. «Цены на жилье продолжают резко расти, но риски корректировки цен остаются высокими», — говорится в заявлении ЕЦБ.

В Великобритании налоговые льготы, введенные для покупки жилья в июле 2020 года, будут отменены с 30 июня этого года. Хотя экономисты считают, что при надлежащем управлении центральными банками, органами финансового надзора и законодателями проблем на рынке жилья можно избежать, многие обеспокоены рисками в следующем году.

«Я немного волнуюсь, ведь из-за стимулов со стороны центрального банка и властей есть риск перегрева рынка. Это создает опасность возникновения „пузырей“ во многих сегментах», — заметила главный экономист крупного скандинавского банка Nordea SVD Аника Винст.

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