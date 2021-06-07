В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН

В мае 2021 года ежемесячный индекс цен, который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), вырос на 40%. И это наибольший рост с 2011 года, которое может быть сигналом, что спровоцированная пандемией коронавируса инфляция только усиливается, сообщает investory. news со ссылкой на Financial Times.

Фото: fingazeta.com

Что означает Индекс цен от ООН

«Индекс от агентства ООН — важный показатель для сельскохозяйственных товаров, которыми торгуют на мировых рынках. Нынешний скачок сделал его самым высоким с сентября 2011 года», — отмечает издание.

Цены вынуждены расти, в частности, через все большие аппетиты Китая на пшеницу и сою. Другой значительный фактор — тяжелая засуха в Бразилии , а также растущий спрос на растительное масло для производства биодизеля. « Китай продолжает покупать. Но засуха в Бразилии оказалась хуже, чем все ожидали. Поэтому остается молиться, чтобы погода в США была хорошей», — отметил старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан.

В Великобритании и Европе продовольственная инфляция была относительно сдержанной. Но британский розничный консорциум (British Retail Consortium) на этой неделе предостерег, что цены увеличатся во второй половине года.

«Проблема в том, что пандемия разрушила цепи поставок, а это негативно повлияло на производство и распределение продуктов. В Южной Америке продовольственная инфляция подскочила до 21%, в Африке и Южной Азии — до 12%, а в Океании — до 8%. Эти регионы пострадали больше всего», — говорится в материале.

Последствия роста цен

Рост цен на мировом рынке еще больше усилит инфляцию цен на продукты в бедных странах, зависимых от импорта основных товаров. В случае богатых стран, стоимость необработанных ингредиентов составляет лишь часть цены, которую их жители платят в супермаркетах или ресторанах.

Однако рост стоимости сырья все равно влияет на стоимость продуктов. И такие компании, как Nestl? и Coca-Cola, уже объявили, что собираются повысить свои цены.

К тому же, экономисты и аналитики предупреждают, что возобновление работы сферы общественного питания только повысит давление на цены. Как отметил Аббассиан, сокращение походов в заведения общественного питания не было полностью компенсировано домашней кухней. «Но теперь люди снова начинают ходить в рестораны. И цены на продукты начнут расти», — уверяет эксперт.

Ожидается также, что в ближайшие месяцы цены на продукты будут расти и из-за расходов на зарплаты, транспортировки и доставки.

«Стоимость транспортировки увеличивается из-за подорожания нефти, а поставки перегружены. Поэтому, в системе существует большое давление, которое толкает цены вверх», — отметила Кэролайн Бейн из Capital Economics.