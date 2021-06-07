В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН
В мае 2021 года ежемесячный индекс цен, который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), вырос на 40%. И это наибольший рост с 2011 года, которое может быть сигналом, что спровоцированная пандемией коронавируса инфляция только усиливается, сообщает investory. news со ссылкой на Financial Times.
Что означает Индекс цен от ООН
«Индекс от агентства ООН — важный показатель для сельскохозяйственных товаров, которыми торгуют на мировых рынках. Нынешний скачок сделал его самым высоким с сентября 2011 года», — отмечает издание.
Цены вынуждены расти, в частности, через все большие аппетиты Китая на пшеницу и сою. Другой значительный фактор — тяжелая засуха в Бразилии, а также растущий спрос на растительное масло для производства биодизеля. «Китай продолжает покупать. Но засуха в Бразилии оказалась хуже, чем все ожидали. Поэтому остается молиться, чтобы погода в США была хорошей», — отметил старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан.
В Великобритании и Европе продовольственная инфляция была относительно сдержанной. Но британский розничный консорциум (British Retail Consortium) на этой неделе предостерег, что цены увеличатся во второй половине года.
«Проблема в том, что пандемия разрушила цепи поставок, а это негативно повлияло на производство и распределение продуктов. В Южной Америке продовольственная инфляция подскочила до 21%, в Африке и Южной Азии — до 12%, а в Океании — до 8%. Эти регионы пострадали больше всего», — говорится в материале.
Последствия роста цен
Рост цен на мировом рынке еще больше усилит инфляцию цен на продукты в бедных странах, зависимых от импорта основных товаров. В случае богатых стран, стоимость необработанных ингредиентов составляет лишь часть цены, которую их жители платят в супермаркетах или ресторанах.
- Однако рост стоимости сырья все равно влияет на стоимость продуктов. И такие компании, как Nestl? и Coca-Cola, уже объявили, что собираются повысить свои цены.
- К тому же, экономисты и аналитики предупреждают, что возобновление работы сферы общественного питания только повысит давление на цены. Как отметил Аббассиан, сокращение походов в заведения общественного питания не было полностью компенсировано домашней кухней. «Но теперь люди снова начинают ходить в рестораны. И цены на продукты начнут расти», — уверяет эксперт.
- Ожидается также, что в ближайшие месяцы цены на продукты будут расти и из-за расходов на зарплаты, транспортировки и доставки.
«Стоимость транспортировки увеличивается из-за подорожания нефти, а поставки перегружены. Поэтому, в системе существует большое давление, которое толкает цены вверх», — отметила Кэролайн Бейн из Capital Economics.