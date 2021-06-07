Сальвадор может стать первой страной, где биткоин станет официальной валютой

Президент Республики Сальвадор Найиб Букеле заявил, что на следующей неделе он направит в Конгресс страны законопроект, который может сделать криптовалюту биткоин законным денежным средством. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Reuters.

Фото: news.myseldon.com

Причины такого решения

Власти страны намереваются реформировать национальную финансовую систему, заложив в ее основу биткоин и технологию распределенных реестров.

По заявлению Букеле, которое он сделал во время конференции Bitcoin 2021, проходившей в Майами, «в краткосрочной перспективе это создаст рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансовым услугам тысячам людей за пределами формальной экономики».

Также он отметил, что продвижение финансовой доступности — это «моральный императив» и путь к росту экономики Сальвадора. «Благодаря использованию биткоина сумма, получаемая более чем миллионом семей с низким доходом, будет ежегодно увеличиваться на миллиарды долларов», — заметил президент страны.

Власти страны не только разработают легализующее оборот биткоина законодательство, но и в сотрудничестве с компанией Strike модернизируют национальную платежную систему, позволяя ей поддерживать транзакции с использованием биткоина. Президент страны пообещал отправить законопроект на обсуждение в парламент на следующей неделе.

«Если его план будет поддержан Конгрессом, эта центральноамериканская страна будет первой в мире, официально принявшей цифровую валюту. Биткоин станет использоваться вместе с долларом США , официальной валютой Сальвадора», — пишет BBC .

Контекст

Сейчас экономика Сальвадора в большей степени полагается на оборот наличных денежных средств, у 70% граждан даже нет банковских счетов или карт. Трудовые мигранты, работающие за рубежом и отправляющие заработанное домой, обеспечивают до 20% валового внутреннего продукта Сальвадора.

Комиссии за трансграничный перевод средств превышают 10%. Внедрение биткоина позволило бы снизить подобные издержки.

Население Сальвадора — около 6,4 млн человек, при этом более 2 млн граждан живут за границей и каждый год переводят домой более $4 млрд.

О биткоине

Биткоин — волатильный актив. За 10 лет он 15 раз крупно обваливался. В период с 2020-го по март 2021 года стоимость биткоина выросла на 1000%. За 2021 год — на 92%. За май он упал на 40% от максимума.

На 11:29 по Киеву 6 июня стоимость биткоина составляла $36 213.