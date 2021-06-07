Фонд гарантирования вкладов ожидает увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч с 2023 года

Наша стратегическая цель — достичь европейского уровня гарантирования вкладов, то есть 100 тыс. евро, отметила в эксклюзивном интервью порталу «Минфин» директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.

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Факторы повышения гарантированной суммы

По словам главы Фонда, проект закона об обеспечении стабильности гарантий вкладов в банках предусматривает 400 тыс. грн с даты голосования и 600 тыс. грн с начала 2023 года. «То есть 600 тыс. — это не мечта, а реальный план», — подчеркнула Рекрут.

Она отметила, что решение о конкретной гарантированной сумме зависит от комплекса факторов, принятых во всем мире.

Сумма обеспечения должна не менее чем в 5 раз превышать ВВП на душу населения. Сегодняшние 200 тыс. грн — это намного ниже мирового бенчмарка. «Ниже нас из европейских стран только Молдова — 2,3 тыс. евро. Для сравнения, в Албании уровень гарантии — 23 тыс. евро, в Казахстане — около 30 тыс. евро», — добавила директор-распорядитель. Покрытие по количеству вкладов. По словам Рекрут, «с покрытием более 98% мы были всегда в «топе» из-за чрезмерно большого количества мелких вкладов в банковской системе. Покрытие по сумме вкладов согласно мировой практике должно быть 50?60%. «У нас сегодня это менее 40%. После повышения до 400 тыс. грн — это будет около 55,5%, до 600 тыс. грн — более 60%, в зависимости от динамики и структуры депозитов. Существует мнение, что выше этого предела идти не стоит, поскольку в таком случае вкладчики прекращают нести ответственность за выбор банка, а банки будут принимать на себя чрезмерные риски», — отметила Рекрут. Финансовое состояние Фонда: сколько резервных активов в наличии. «Фонд должен быть в состоянии покрыть выплаты в нормальных и кризисных условиях, а не занимая у государства. При увеличении до 600 тыс. грн мы спокойно выполняем эти требования. Если же наши показатели будут выше, мы вернемся к вопросу увеличения суммы до 800 тыс. Или даже до 1 млн грн досрочно. Сейчас стоит задача достичь компромисса, который будет стимулировать приток вкладов в банки и выведет Украину хотя бы на среднемировой уровень гарантий, но не создаст рисков для ФГВФЛ», — подытожила Рекрут.

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