Фонд гарантирования вкладов ожидает увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч с 2023 года

Наша стратегическая цель — достичь европейского уровня гарантирования вкладов, то есть 100 тыс. евро, отметила в эксклюзивном интервью порталу «Минфин» директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.

Фонд гарантирования вкладов ожидает увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч с 2023 года
Фото: liga.net

Факторы повышения гарантированной суммы

По словам главы Фонда, проект закона об обеспечении стабильности гарантий вкладов в банках предусматривает 400 тыс. грн с даты голосования и 600 тыс. грн с начала 2023 года. «То есть 600 тыс. — это не мечта, а реальный план», — подчеркнула Рекрут.

Она отметила, что решение о конкретной гарантированной сумме зависит от комплекса факторов, принятых во всем мире.

  1. Сумма обеспечения должна не менее чем в 5 раз превышать ВВП на душу населения. Сегодняшние 200 тыс. грн — это намного ниже мирового бенчмарка. «Ниже нас из европейских стран только Молдова — 2,3 тыс. евро. Для сравнения, в Албании уровень гарантии — 23 тыс. евро, в Казахстане — около 30 тыс. евро», — добавила директор-распорядитель.
  2. Покрытие по количеству вкладов. По словам Рекрут, «с покрытием более 98% мы были всегда в «топе» из-за чрезмерно большого количества мелких вкладов в банковской системе.
  3. Покрытие по сумме вкладов согласно мировой практике должно быть 50?60%. «У нас сегодня это менее 40%. После повышения до 400 тыс. грн — это будет около 55,5%, до 600 тыс. грн — более 60%, в зависимости от динамики и структуры депозитов. Существует мнение, что выше этого предела идти не стоит, поскольку в таком случае вкладчики прекращают нести ответственность за выбор банка, а банки будут принимать на себя чрезмерные риски», — отметила Рекрут.
  4. Финансовое состояние Фонда: сколько резервных активов в наличии. «Фонд должен быть в состоянии покрыть выплаты в нормальных и кризисных условиях, а не занимая у государства. При увеличении до 600 тыс. грн мы спокойно выполняем эти требования. Если же наши показатели будут выше, мы вернемся к вопросу увеличения суммы до 800 тыс. Или даже до 1 млн грн досрочно. Сейчас стоит задача достичь компромисса, который будет стимулировать приток вкладов в банки и выведет Украину хотя бы на среднемировой уровень гарантий, но не создаст рисков для ФГВФЛ», — подытожила Рекрут.

Контекст

  • Кабинет Министров 14 апреля 2021 года поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц.
  • 25 мая 2021 года несколько нардепов во главе с главой финкомитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым зарегистрировали законопроект №?5542?1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц». Документ, среди прочего, предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн уже со дня вступления закона в силу (в случае его принятия) и до 31 декабря 2022 года, а с 1 января 2023-го — увеличение гарантированной суммы до 600 тыс. грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падениемМаск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года стоимость сделок на рынке M&A достигла рекордных $2,4 триллионаС начала года стоимость сделок на рынке M&A достигла рекордных $2,4 триллиона
С начала года украинский экспорт вырос на четвертьС начала года украинский экспорт вырос на четверть
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре годаFitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года
Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022-м, - ШмыгальКабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022-м, - Шмыгаль
Служащего "Укрзализныци" подозревают в присвоении 750 тысяч гривенСлужащего "Укрзализныци" подозревают в присвоении 750 тысяч гривен
Дефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривеньДефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривень
Мировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPSМировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPS
Китай укрепил нацвалюту до максимума с июня 2018 годаКитай укрепил нацвалюту до максимума с июня 2018 года
До конца 2021 года планируется выставить на аукционы семь крупных предприятий – ШмыгальДо конца 2021 года планируется выставить на аукционы семь крупных предприятий – Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости