ArcelorMittal заинтересовалась французскими активами Liberty Steel

Как сообщает Delano.lu, одним из кандидатов на покупку французского актива Liberty Steel - завода Hayange становится и компания ArcelorMittal.



Liberty Steel переживает крах своего основного спонсора, Greensill, и выставляет на продажу несколько активов, чтобы рассчитаться с кредиторами.



Завод Hayange, расположенный менее чем в 30 км от границы с Люксембургом, входит в их число. Он специализируется на стали, используемой в рельсовом транспорте, например, на путях TGV.



По словам местного руководства завода, поступило около десятка предложений, в том числе восемь значимых. Сообщается, что в число претендентов вошли люксембургская компания ArcelorMittal, немецкая компания Saarstahl, две итальянские группы, включая Beltrame, и испанский производитель стали Sidenor.

Ожидается, что завод будет продан в июле.



Будущее люксембургской операции Liberty Steel в Dudelange остается неясным. Производство было сокращено, и профсоюзы LCGB и OGBL планируют акцию протеста 4 июня.



