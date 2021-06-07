Евросоюз нуждается в 10 миллиардах евро для развития новейших технологий — ЕИБ

Инвестиции Евросоюза в технологии искусственного интеллекта (AI) и блокчейна составляют лишь 7% от мирового объема, а ежегодный разрыв финансирования составляет от 5 до 10 млрд евро. Об этом говорится в отчете Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщает Reuters.

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Доля инвестиций в AI и блокчейн

Капитальные инвестиции в AI и блокчейн в мире составляют 25 млрд евро, и 80% из них составляют инвестиции Китая и США .

Для ЕС процент инвестиций в новейшие технологии значительно ниже — 7%, или 1,75 млрд евро.

Аналитики ЕИБ считают, что доступ к финансированию может быть вызовом в краткосрочной перспективе вследствие конъюнктуры рынка. Это потенциально может увеличить разрыв в инвестициях.

Попытки ЕС догнать уровень технологий Китая и США ограничены именно недостатком инвестиций, который в банке оценивают в 10 млрд евро.

Почему так важны эти направления

В отчете банка говорится о важности обеих технологий и их потенциал для восстановления отраслей, пострадавших от пандемии covid-19. Речь идет о финансовых услугах, здравоохранении и бизнес-аналитике. Кроме того, они важны для повышения экономической устойчивости ЕС .

Кроме того, среди факторов, которые привели к дефициту, банк называет недостаток знаний и ограниченность профиля европейских венчурных фондов в обеих технологиях.