Переформатирование небанковского рынка продолжается: 1 компания пришла, 12 — ушли

В конце мая — начале июня на небанковском финансовом рынке произошли изменения, свидетельствующие о его реструктуризации в соответствии с требованиями регулятора. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Решения принимались Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ на заседании 28 мая 2021 года.

Кто пришел на рынок

Нацбанк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ПО «Ломбард Легко» Шпакова А. Ю. и компания". Сейчас учреждение еще не имеет, но предусматривает лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Кто исключен из Реестра

Нацбанк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два кредитных союза, а также лизинговую компанию. Все три участника сделали этот шаг в соответствии с собственными заявлениями.

Кредитный союз «Доверие-Ичня» имел лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Объем обязательств кредитного союза составил 0,3 тыс. грн (0,00003% от общего объема рынка) по состоянию на 1 апреля 2021 года, а объем ее активов — 16,3 млн грн (0,7% от общего объема рынка) . Кредитный союз «Шанс» имел две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Объем обязательств кредитного союза составил 607 тыс. грн (0,01% от общего объема рынка) по состоянию на 1 апреля 2021 года, а объем ее активов — 1 млн грн (0,01% от общего объема рынка). ООО «Лизинговая компания «Альфа-Стар» имела лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу, которая была аннулирована 30 июля 2020 года.

У кого отозваны все имеющиеся лицензии

В указанный срок регулятор отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у девяти финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений:

ООО «Финансовая компания «Авансар»: три лицензии — на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий; ООО «Финансовая компания «Армада»: две лицензии — на оказание услуг по факторингу и предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита; ООО «Е-Кэш»: лицензия на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита; ООО «Каскад Финанс»: лицензия на предоставление услуг по факторингу; ООО «Рио Финн»: две лицензии — на оказание услуг по факторингу и на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита; ЧАО «Страховая компания «Капитал-Страхование» 12 лицензий на различные виды страхования. Объем страховых премий за первый квартал этого года составил 122,5 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 1,1% от общего объема премий. Компания занималась преимущественно страхованием финансовых рисков, страхованием от огневых рисков и рисков стихийных явлений, имущества, грузов и багажа, а также медицинским страхованием. Доля премий от этих видов страхования составляла 87,6% от всех валовых премий компании по состоянию на 1 апреля 2021 года. К страховщику 21 апреля 2021 года из-за нарушения обязательных нормативов были приняты меры воздействия в виде временного приостановления лицензий на осуществление страховой деятельности; ОДО «Страховая компания «Финтех»: шесть лицензий на различные виды страхования. Страховщик находится в состоянии прекращения деятельности согласно решению учредителей (участников). По информации, предоставленной компанией, в 2021 году она не заключала новых договоров страхования и/или перестрахования. Страховщик сообщил, что не имеет обязательств по договорам страхования/перестрахования, действующих договоров страхования/перестрахования и невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями (выгодоприобретателями); кредитный союз «Доверие-Ичня»: лицензия на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

ООО «Финансовая компания «Профи-Финанс» продолжает свою деятельность и имеет действующие лицензии на другие виды деятельности. У нее отозвана исключительно лицензия на предоставление гарантий.

У кого аннулирована лицензия по результатам проверки

По результатам внеплановой инспекционной проверки Нацбанк принял решение о применении к кредитному союзу «Партнер-Кредит» меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Речь идет именно о лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Департамент выездных проверок Национального банка в марте этого года совершил внеплановую инспекционную проверку этого кредитного союза. По результатам проверки установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Национального банка не были допущены к осуществлению проверки, а должностное лицо, уполномоченное представлять интересы союза, отсутствовало в течение первого дня проверки.

Кредитный союз должен был устранить нарушения, ставшие причиной временной остановки лицензии, в срок до 20 мая 2021 года. Однако по состоянию на дату принятия соответствующего решения об аннулировании лицензии кредитный союз не предоставил информацию об устранении нарушений, которые стали причиной для временной остановки лицензии.

Решение о применении меры воздействия вступает в силу со дня его принятия.

С этого момента кредитный союз теряет право заключать новые договоры (или пролонгировать срок действующих договоров) о предоставлении средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. В то же время отзыв лицензии не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг.

Контекст

Ранее Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Более 40% финансовых компаний-гарантов из 310 лицензированных по состоянию на 1 января 2021 года не соблюдали требований нормативов и имели хотя бы один невыполненный норматив.