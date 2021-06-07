С начала года стоимость сделок на рынке M&A достигла рекордных $2,4 триллиона

Глобальная активность на рынке слияний и поглощений (M&A) достигла рекордного уровня третий месяц подряд в мае — за 5 месяцев стоимость сделок достигла $2?4 трлн. Как сообщает Reuters, этому способствовали низкие процентные ставки, резкий рост акций и высокий интерес к заключению сделок в секторах, которые получили импульс от пандемии covid-19.

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Ключевые цифры рынка

Согласно данным британского глобального поставщика данных и инфраструктуры фондового рынка Refinitiv, общая стоимость незавершенных и завершенных сделок, объявленных за период с января по май 2021 года, достигла $2,4 млрд. В прошлом месяце были зарегистрированы сделки на общую сумму $532,9 млрд, что является максимальным показателем за май.

За пять месяцев были заключены 428 сделок на сумму более $1 млрд по сравнению с 131 за аналогичный период прошлого года.

В Соединенных Штатах в этом году объем сделок слияний и поглощений составил $1,3 трлн, а в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе — $411 млрд и $387 млрд соответственно.

Отрасли-лидеры M&A

Аналитики заявили, что крупнейшие в мире частные инвестиционные компании привлекли большие суммы капитала за последние несколько лет, что способствовало резкому росту активности в сфере слияний и поглощений.

Крупнейшей сделкой с начала года стало слияние Warner Media и Discovery, принадлежащих AT&T, где работают такие сети, как HGTV и TLC. Корпоративная стоимость новой объединенной компании составляет более $120 млрд.

Технологический сектор, на который обычно приходится большая часть объемов сделок ежеквартально, продолжал лидировать и в этом году — в этом секторе было объявлено о сделках на сумму $503 млрд.

Объемы слияний и поглощений в промышленном секторе составили $255,1 млрд, а объем финансовых услуг — $250 млрд.

Соглашения со SPAC-компаниями также достигли рекордных $348 млрд в период с января по май.

Блейк Хатчинсон, генеральный директор Flippa.com, ожидает, что активность в сфере слияний и поглощений будет оставаться высокой до конца года.

«Нет никаких свидетельств сенсационных изменений в рыночных условиях в ближайшем будущем. Я чувствую, что слияния и поглощения в сфере пищевых продуктов и напитков и электронной розничной торговли после консолидации будет процветать», — сказал он.