С начала года стоимость сделок на рынке M&A достигла рекордных $2,4 триллиона

Глобальная активность на рынке слияний и поглощений (M&A) достигла рекордного уровня третий месяц подряд в мае — за 5 месяцев стоимость сделок достигла $2?4 трлн. Как сообщает Reuters, этому способствовали низкие процентные ставки, резкий рост акций и высокий интерес к заключению сделок в секторах, которые получили импульс от пандемии covid-19.

С начала года стоимость сделок на рынке M&A достигла рекордных $2,4 триллиона
Фото: ubr.ua

Ключевые цифры рынка

Согласно данным британского глобального поставщика данных и инфраструктуры фондового рынка Refinitiv, общая стоимость незавершенных и завершенных сделок, объявленных за период с января по май 2021 года, достигла $2,4 млрд. В прошлом месяце были зарегистрированы сделки на общую сумму $532,9 млрд, что является максимальным показателем за май.

За пять месяцев были заключены 428 сделок на сумму более $1 млрд по сравнению с 131 за аналогичный период прошлого года.

В Соединенных Штатах в этом году объем сделок слияний и поглощений составил $1,3 трлн, а в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе — $411 млрд и $387 млрд соответственно.

Отрасли-лидеры M&A

Аналитики заявили, что крупнейшие в мире частные инвестиционные компании привлекли большие суммы капитала за последние несколько лет, что способствовало резкому росту активности в сфере слияний и поглощений.

Крупнейшей сделкой с начала года стало слияние Warner Media и Discovery, принадлежащих AT&T, где работают такие сети, как HGTV и TLC. Корпоративная стоимость новой объединенной компании составляет более $120 млрд.

Технологический сектор, на который обычно приходится большая часть объемов сделок ежеквартально, продолжал лидировать и в этом году — в этом секторе было объявлено о сделках на сумму $503 млрд.

Объемы слияний и поглощений в промышленном секторе составили $255,1 млрд, а объем финансовых услуг — $250 млрд.

Соглашения со SPAC-компаниями также достигли рекордных $348 млрд в период с января по май.

Блейк Хатчинсон, генеральный директор Flippa.com, ожидает, что активность в сфере слияний и поглощений будет оставаться высокой до конца года.

«Нет никаких свидетельств сенсационных изменений в рыночных условиях в ближайшем будущем. Я чувствую, что слияния и поглощения в сфере пищевых продуктов и напитков и электронной розничной торговли после консолидации будет процветать», — сказал он.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падениемМаск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года украинский экспорт вырос на четвертьС начала года украинский экспорт вырос на четверть
«Пузырь лопнул». Продажи на рынке NFТ за месяц упали почти на 90%«Пузырь лопнул». Продажи на рынке NFТ за месяц упали почти на 90%
Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре годаFitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года
Австралия начала расследовать импорт арматуры из ТайваняАвстралия начала расследовать импорт арматуры из Тайваня
Дефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривеньДефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривень
Мировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPSМировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPS
Шмыгаль: Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризисаШмыгаль: Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса
Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынкеМинэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке
Китай укрепил нацвалюту до максимума с июня 2018 годаКитай укрепил нацвалюту до максимума с июня 2018 года
До конца 2021 года планируется выставить на аукционы семь крупных предприятий – ШмыгальДо конца 2021 года планируется выставить на аукционы семь крупных предприятий – Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости