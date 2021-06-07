В Германии дефицит квалифицированных рабочих может помешать восстановлению экономики

В Германии дефицит квалифицированных рабочих может помешать восстановлению экономики

Немецкой экономике не хватает не только дерева, стали или компьютерных чипов, но и людей. Только в 30 крупнейших компаниях ФРГ дефицит рабочей силы оценивается в 14 000 человек.

Согласно опросу Handelsblatt только в компаниях DAX 30 в настоящее время имеется почти 14 000 вакансий - особенно востребованы квалифицированные рабочие. В состав DAX 30 входят акции компаний BMW, Siemens, Adidas и Deutsche Bank.

В немецком издании отмечают, что дефицит рабочей силы настолько велик, что может помешать экономическому росту или восстановлению экономики.

Особенно востребованы сотрудники, обладающие знаниями в области ИТ, технологий и данных.

"Возрождение промышленного сектора, сердца немецкой экономики, очевидно. В результате резко возрастает потребность в квалифицированных специалистах, - говорит главный экономист Handelsblatt Берт Рюруп. - Поскольку восстановление экономики во многих компаниях идет рука об руку с технологической революцией в направлении оцифровки и использования ИИ, часто особенно не хватает квалифицированного персонала в этих областях".

Немецкие журналисты отмечают, что с дефицитом рабочей силы после пандемии сталкиваются экономики США и РоSSии, которые после рекордной безработицы теперь не могут найти сотрудников для простой работы. При этом в Handelsblatt назвали сомнительной реакцию РоSSии на нехватку рабочей силы. Там неодобрительно отнеслись к идее использовать труд роSSийских заключенных на крупных строительных площадках, золотых приисках и там, где ранее выполняли тяжелую работу гастарбайтеры.

МинПром по материалам Металлургпром

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