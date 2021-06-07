СБУ разоблачила псевдоброкеров, которые украли у инвесторов 9 миллионов
Служба безопасности Украины пресекла деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Киеве, организаторы которого присвоили почти 9 млн грн украинцев.
Служба безопасности Украины пресекла деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Киеве, организаторы которого присвоили почти 9 млн грн украинцев. Об этом говорится в
Как работали псевдоброкеры
Организаторы псевдобиржи присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн.
СБУ установила, что нелегальный бизнес организовали двое граждан Украины и иностранец. Они разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах.
Мошенники также создали сеть так называемых «фишинговых» вебресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.
Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях.
Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» с подмененных иностранных номеров телефонов. Мошенники выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.