СБУ разоблачила псевдоброкеров, которые украли у инвесторов 9 миллионов

Служба безопасности Украины пресекла деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Киеве, организаторы которого присвоили почти 9 млн грн украинцев.

СБУ разоблачила псевдоброкеров, которые украли у инвесторов 9 миллионов
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины пресекла деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Киеве, организаторы которого присвоили почти 9 млн грн украинцев. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как работали псевдоброкеры

Организаторы псевдобиржи присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн.

СБУ установила, что нелегальный бизнес организовали двое граждан Украины и иностранец. Они разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах.

Мошенники также создали сеть так называемых «фишинговых» вебресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.

Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях.

Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» с подмененных иностранных номеров телефонов. Мошенники выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

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