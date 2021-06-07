Vale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе Mariana

Vale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе Mariana

Как сообщает агентство Platts, бразильская компания Vale остановила часть железной дороги, которую использует для экспорта после предупреждения властей о рисках хвостохранилища, что привело к остановке производства на заводе Timbopeba и руднике Alegria на комплексе Mariana.

Сбой приведет к потере производства 33 000 тонн железорудной мелочи в день на Timbopeba и 7 500 тонн в день на Alegria, говорится в сообщении.

Эта мера приведет к временной остановке производства на заводе, что, по оценкам, окажет воздействие на добычу железорудной мелочи в размере 33 000 т / день.
Vale заявила, что принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления деятельности, уделяя особое внимание необходимым мерам предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников и сообществ, расположенных вокруг ее структур.

МинПром по материалам МеталлТорг

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