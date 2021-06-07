Китайская компания построит в Индонезии новый коксохимический завод

Китайская компания построит в Индонезии новый коксохимический завод

Китайская металлургическая группа Delong Group и компания New Tianjin Steel, созданная в 2019 г. на базе обанкротившейся Bohai Steel Group и находящаяся в совместной собственности самой Delong Group, а также Tsingshan Group и Risun Group, вступили в партнерские отношения для реализации крупного проекта в Индонезии.

На базе индонезийского комбината Dexin Iron & Steel, построенного Delong, планируется построить новый коксохимический завод Detian, который будет выпускать 4,7 млн т кокса в год. Параллельно производственные мощности Dexin будут увеличены от нынешних 3,5 млн т до 6 млн. т в год.

В дальнейшем партнеры планируют еще несколько стадий развития этого производственного комплекса. Представляется, что в итоге его мощности достигнут 20 млн. т стали и 10 млн. т кокса в год.

Как заявляют участники проекта, его реализация происходит в рамках концепции "Одного пояса и одного пути". Поэтому они, очевидно, рассчитывают на государственную поддержку.

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