С начала года украинский экспорт вырос на четверть

С начала года украинский экспорт вырос на четверть

За первые пять месяцев 2021 года украинский экспорт увеличился на более чем 25%, или почти на $5 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор.

Он добавил, что за отчетный период на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию и Великобританию.

"Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта из-за поддержки украинского бизнеса дали такой прекрасный результат", – написал глава правительства.

Напомним, экспорт Украины в Великобританию в первом квартале 2021 года вырос на 38%, при этом IТ-услуги превысили украинские традиционные экспортные группы, такие как металл, сельскохозяйственная продукция, масло.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падениемМаск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Блок рекламы


Похожие новости
ЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлоломаЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлолома
Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре годаFitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года
Австралия начала расследовать импорт арматуры из ТайваняАвстралия начала расследовать импорт арматуры из Тайваня
Экспорт зерновых из Украины упал на 12 млн тоннЭкспорт зерновых из Украины упал на 12 млн тонн
За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%
Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.
Дефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривеньДефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривень
В апреле объем денежных переводов трудовых мигрантов выросВ апреле объем денежных переводов трудовых мигрантов вырос
Мировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPSМировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPS
В апреле Япония сократила экспорт сталиВ апреле Япония сократила экспорт стали
Последние новости
Подгружаем последние новости