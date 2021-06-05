В Австрии заявили о завершении Северного потока-2 в этом году

В Австрии заявили о завершении Северного потока-2 в этом году

Строительство "Северного потока 2" будет завершено в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле.

"В этом году", — сказал Р.Зееле, отвечая на вопрос о том, когда будет завершено строительство "Северного потока-2".

OMV наряду с европейскими компаниями Engie, Shell, Wintershall Dea и Uniper является партнером проекта. В общей сложности OMV инвестировала в создание трубопровода более 720 млн евро.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак также выразил надежду, что строительство "Северного потока-2" завершится до конца 2021 года. По его словам, осталось уложить около 100 километров труб.

"Северный поток-2" — строящийся магистральный газопровод из РоSSии в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, РоSSии, Финляндии и Швеции.

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