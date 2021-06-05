Нацбанк купил на межбанке $20 миллионов

4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 миллионов по курсу 27,25 грн/$.

Нацбанк купил на межбанке $20 миллионов
Фото: flickr.com

Покупка валюты

2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $20 млн (по 27,32 грн/$).

Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

Как писал ранее «Минфин», с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн.

В 2020 году НБУ выкупил на рынке $ 4,93 млрд, а продал $ 3,89 млрд.

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