Нацбанк купил на межбанке $20 миллионов

4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 миллионов по курсу 27,25 грн/$.

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Покупка валюты

2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $20 млн (по 27,32 грн/$).

Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

Как писал ранее «Минфин», с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн.