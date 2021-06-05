Укргазбанк распродаст активы на 820 миллионов гривен

Крупный украинский банк Укргазбанк выставил многомиллионные активы на аукцион. С молотка уйдут земельные участки, элеваторы, жилая недвижимость и производственные комплексы.

Один из крупнейших украинских банков выставил активы на продажу: что ждет клиентов

Укргазбанк выставил на продажу на OpenMarket активы общей стоимостью около 820 миллионов гривен. Об этом сообщает ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции.

В перечень лотов Укргазбанк включил завод по производству бишофита, несколько элеваторов, ряд производственных комплексов, квартиры, сооружения и земельные участки. Часть указанных активов продадут на классических английских аукционах, с повышением стоимости. Остальное имущество пустят с молотка по методу пошагового снижения стартовой цены.

Торги пройдут в электронном формате, причем Укргазбанк гордится, что станет первым банком, который будет продавать свое имущество на аукционе не с повышением, а, наоборот, со снижением первоначальной стоимости.

"Это впервые наш банк будет реализовывать имущество с применением метода пошагового снижения стартовой цены и последующей подачи ценовых предложений, то есть по принципу голландского аукциона. Мы уверены, что такой подход к продаже имущества поможет привлечь как можно больше участников рынка к участию в торгах", — рассказал начальник управления реализации имущества Укргазбанка Юрий Носик.

Один из крупнейших украинских банков выставил активы на продажу: что ждет клиентов

Стоит отметить, что вкладчикам Укргазбанка волноваться не о чем. Распродажу имущества время от времени осуществляют все банки мира.

На сегодняшний день Укргазбанк является четвертым по величине банком страны. Это коммерческий банк с государственной долей в капитале в размере 94,94 % акций (в лице правительства Украины).

Ранее в Министерстве финансов рассказали, насколько надежным и устойчивым является Укргазбанк по сравнению с другими банками Украины.


Шевченко Лилия, Тудей

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