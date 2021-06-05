Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением

4 июня цена биткоина упала более чем на 5% после очередного твита Илона Маска с упоминанием цифрового золота. Об этом пишет forklog.

Фото: liga.net

Твит Маска

Основатель Tesla опубликовал мем с цитатой из песни Linkin Park «In the End». К сообщению он добавил тег #Bitcoin и эмодзи с разбитым сердцем.

После этого твита Маск дополнил запись другим мемом, который высмеивает инвесторов, потерявших деньги на снижении курса.

Реакция курса биткоина

После твитов Маска, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» цена первой криптовалюты упала ниже $37?000.

Предыстория

Рынок цифровых активов крайне чувствителен к сообщениям предпринимателя — в прессе даже появился термин «эффект Илона Маска», означающий рост актива после упоминания его главой Tesla.

В мае твит бизнесмена спровоцировал рост цены DOGE на 20%. Ранее в том же месяце Маск сообщил, что Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоин. На этом фоне курс цифрового золота обвалился до $45?700.