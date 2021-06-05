Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением

4 июня цена биткоина упала более чем на 5% после очередного твита Илона Маска с упоминанием цифрового золота. Об этом пишет forklog.

Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Фото: liga.net

Твит Маска

Основатель Tesla опубликовал мем с цитатой из песни Linkin Park «In the End». К сообщению он добавил тег #Bitcoin и эмодзи с разбитым сердцем.

#Bitcoin ? pic.twitter.com/lNnEfMdtJf

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2021

После этого твита Маск дополнил запись другим мемом, который высмеивает инвесторов, потерявших деньги на снижении курса.

pic.twitter.com/MLhu6oOwgc

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2021

Реакция курса биткоина

После твитов Маска, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» цена первой криптовалюты упала ниже $37?000.

Предыстория

Рынок цифровых активов крайне чувствителен к сообщениям предпринимателя — в прессе даже появился термин «эффект Илона Маска», означающий рост актива после упоминания его главой Tesla.

В мае твит бизнесмена спровоцировал рост цены DOGE на 20%. Ранее в том же месяце Маск сообщил, что Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоин. На этом фоне курс цифрового золота обвалился до $45?700.

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