«Черный список» США пополнили Huawei и еще 58 китайских компаний
Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий инвестировать в шесть десятков китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США. Об этом
Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.
Кто попал в «черный список»
В «черный список» попали 59 китайских компаний:
-
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd
-
Компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
-
Производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC)
-
Телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd.
-
China Telecommunications Corporation
-
China United Network Communications Group Co. Ltd.
-
Строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.
Что это означает
Данный указ «запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг».
Отмечается, что этот указ призван способствовать «дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что китайская Huawei 2 июня запустит собственную операционную систему Harmony. Компания анонсировала выпуск операционной системы HarmonyOS ещё в 2019 году после начала торговой войны США против Китая.
Вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei. А также — доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.
В мае 2020 года Министерство торговли СШАобъявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций.
В декабре 2019 Вашингтон и Пекин договорились приостановить торговую войну, которая нанесла мировой экономике убытка на сотни миллиардов долларов.
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР. Пекин ответил на шаги Вашингтона зеркально.