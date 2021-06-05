«Черный список» США пополнили Huawei и еще 58 китайских компаний

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий инвестировать в шесть десятков китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США. Об этом передает Интерфакс-Украина.

«Черный список» США пополнили Huawei и еще 58 китайских компаний
Фото: hatenablog.com

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

Кто попал в «черный список»

В «черный список» попали 59 китайских компаний:

  • Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd

  • Компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

  • Производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

  • Телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd.

  • China Telecommunications Corporation

  • China United Network Communications Group Co. Ltd.

  • Строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Что это означает

Данный указ «запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг».

Отмечается, что этот указ призван способствовать «дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что китайская Huawei 2 июня запустит собственную операционную систему Harmony. Компания анонсировала выпуск операционной системы HarmonyOS ещё в 2019 году после начала торговой войны США против Китая.

Вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei. А также — доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.

В мае 2020 года Министерство торговли СШАобъявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций.

В декабре 2019 Вашингтон и Пекин договорились приостановить торговую войну, которая нанесла мировой экономике убытка на сотни миллиардов долларов.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР. Пекин ответил на шаги Вашингтона зеркально.

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