«Черный список» США пополнили Huawei и еще 58 китайских компаний

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий инвестировать в шесть десятков китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США . Об этом передает Интерфакс-Украина.

Фото: hatenablog.com

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

Кто попал в «черный список»

В «черный список» попали 59 китайских компаний:

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd

Компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

Производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

Телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd.

China Telecommunications Corporation

China United Network Communications Group Co. Ltd.

Строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Что это означает

Данный указ «запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг».

Отмечается, что этот указ призван способствовать «дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР .

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что китайская Huawei 2 июня запустит собственную операционную систему Harmony. Компания анонсировала выпуск операционной системы HarmonyOS ещё в 2019 году после начала торговой войны США против Китая.

Вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei . А также — доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.

В мае 2020 года Министерство торговли СШАобъявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций.

В декабре 2019 Вашингтон и Пекин договорились приостановить торговую войну, которая нанесла мировой экономике убытка на сотни миллиардов долларов.