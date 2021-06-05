«Пузырь лопнул». Продажи на рынке NFТ за месяц упали почти на 90%

Издание о криптовалюте Protos провело исследование и выяснило, что продажи на рынке NFТ за последний месяц упали почти на 90%. Как отмечает издание, «пузырь NFТ», который рос четыре месяца, лопнул.

«Пузырь лопнул». Продажи на рынке NFТ за месяц упали почти на 90%
Фото: mind.ua

Результаты исследования

Пик продаж NFТ-токенов пришелся на 3 мая — общая сумма сделок в сутки составляла $102 млн, а за предыдущую неделю — $170 млн.

На рынок крипто-коллекционирования пришлось $100 млн со всех продаж. Но, согласно данным Protos, за неделю с 26 мая по 2 июня продажи на рынке NFТ составляли лишь $19,4 млн — почти на 90% меньше, чем на пике.

Самыми популярными NFT остаются предметы коллекционирования вроде цифровых изображений CryptoPunks, которые создала студия дизайна Larva Labs. За неделю с 26 мая по 2 июня их продали на $9,2 млн, что составляет почти половину всего рынка NFT.

Снизилось и количество активных NFT-кошельков — почти на 70% с 12 тыс. В пике до 3,9 тыс. по состоянию на 2 июня.

В сфере криптоискусства за последнюю неделю были закрыты сделки на $3 млн. Эти цифры учитывают продажи как на первичном, так и на вторичном рынке. Трейдеры спортивных NFT за этот же период продали токены на сумму $3,16 млн.

Напомним

Напомним, колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус написал колонку «Купите эту колонку на блокчейне!», превратил скриншот колонки в NFT (невзаимозаменяемый токен) и продал его на аукционе за $560 тыс.

Также в прошлом месяце произошло историческое событие. Впервые NFT-токен был продан человекоподобным роботом с искусственным интеллектом Робот-гуманоид София «продала» NFT-токен, привязанный к своему рисунку, за $688,8 тыс. на площадке Nifty Gateway.

Британский аукционный дом Christie’sпровел первый аукцион с лотом в виде NFT — цифровая картина художника Beeple была продана за рекордные $69,3 млн.

Что такое NFT

NFT (англ. «Non-fungible tokens», что можно перевести как «взаимозаменяемый токен»): их особенность заключается в названии — каждая такая монета уникальна.

С помощью NF-токенов разработчики решили проблему обеспечения прав собственности цифровых объектов. Грубо говоря, это способ обеспечивать цифровые произведения уникальной подписью, чтобы потом торговать ими так, будто это физические объекты.

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