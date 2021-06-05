Мининфраструктуры предлагает ужесточить ответственность за незаконный сбор металлолома

Мининфраструктуры предлагает ужесточить ответственность за незаконный сбор металлолома

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "О металлоломе" относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта".

Проектом закона предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере железнодорожного транспорта, также он будет способствовать неотвратимости привлечения к ответственности лиц, совершивших такие правонарушения, и защите собственности от противоправных посягательств.

В частности, проектом закона предусмотрена возможность приема на лом элементов железнодорожного транспорта только от субъектов хозяйствования, при этом исключительно при наличии копии или выписки из акта о списании такого имущества с баланса и документов, подтверждающих его использования в хозяйственной деятельности.

Как отмечают в Министерстве инфраструктуры Украины, за последние несколько лет ситуация в сфере безопасности на железнодорожном транспорте значительно ухудшилась в том числе из-за незаконного сбора металлолома.

"Противоправные действия в отношении железнодорожной инфраструктуры, хищения грузов и умышленные разрушения и повреждения элементов железнодорожной инфраструктуры приобрели катастрофические масштабы. В течение 2019 года преступными посягательствами на объекты железнодорожного транспорта нанесен ущерб на сумму 213,8 миллиона гривен", - рассказали в министерстве.

По статистике только половины таких вмешательств классифицируются как преступления. И лишь незначительное количество незаконных вмешательств в деятельность железнодорожного транспорта доходит до рассмотрения судебными инстанциями и вынесения соответствующего решения.

"На сегодня военизированная охрана сама по себе не в состоянии преодолеть противоправные действия, связанные с посягательствами на безопасную деятельность железнодорожного транспорта, которые вызывают угрозу жизни и здоровью людей, имущественный ущерб и тому подобное. При этом основными объектами правонарушения являются грузовые вагоны, железная дорога, средства автоматического управления движением поездов и связи, а также устройства и оборудование, изготовленные из черных и цветных металлов. Это приводит к созданию аварийно-опасных ситуаций, нарушения стабильной работы железнодорожного транспорта, невыполнение графиков движения поездов и других негативных последствий, от которых в дальнейшем страдает все общество", - отмечают в министерстве.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
В мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллионаВ мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллиона
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
В I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУВ I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
ЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлоломаЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлолома
Байден предлагает бюджет США на рекордные $6 триллионовБайден предлагает бюджет США на рекордные $6 триллионов
Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынкеМинэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке
Министр агрополитики предлагает снизить ставку НДС на сельскохозяйственную группу товаров с 20 до 14 процентовМинистр агрополитики предлагает снизить ставку НДС на сельскохозяйственную группу товаров с 20 до 14 процентов
В апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлоломаВ апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлолома
Ломосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕСЛомосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕС
На Харьковщине СБУ ликвидировала незаконный врез в государственный газонефтепроводНа Харьковщине СБУ ликвидировала незаконный врез в государственный газонефтепровод
За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%
Укрэнерго предлагает повысить тариф на передачу э/э на 21%Укрэнерго предлагает повысить тариф на передачу э/э на 21%
Глава JPMorgan призвал ужесточить регулирование криптовалютГлава JPMorgan призвал ужесточить регулирование криптовалют
Последние новости
Подгружаем последние новости