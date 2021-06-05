ЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлолома

ЕЭК обсудит вопрос полного запрета экспорта металлолома

Евразийская экономическая комиссия уже 15 июня проведет коллегию о полном запрете экспорта металлолома. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Руслом".

Как отмечается в вообщении, проект аешения подготовлен внутри ЕЭК без консультаций со странами-членами организации. Ассоциация "Руслом" готовит соответствующее обращение в ЕЭК для защиты интересов отрасли.

Проектом решения предлагается по 15 января 2022 г. ввести запрет на вывоз с таможенной территории союза в отношении отходов и лома черных металлов (код 7204 ТН ВЭД ЕАЭС) и дополнить перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение 1 к решению коллегии комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 разделом 1.13).

Указанный товар включен в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта, утвержденный решением коллегии комиссии от 26 июля 2016 г. № 83.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
В мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллионаВ мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллиона
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
В I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУВ I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%За 5 месяцев поступления от экспорта черных металлов увеличились на 49%
JSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целяхJSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целях
В апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлоломаВ апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлолома
Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%
Объем экспорта железной руды из Австралии достиг в марте рекордных 14 млрд долл.Объем экспорта железной руды из Австралии достиг в марте рекордных 14 млрд долл.
За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%
Малайзия ограничит экспорт металлоломаМалайзия ограничит экспорт металлолома
Европейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспортаЕвропейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспорта
В Украине вырос сбор металлоломаВ Украине вырос сбор металлолома
Rio Tinto урегулировала вопрос об энергоснабжении своего завода в ИсландииRio Tinto урегулировала вопрос об энергоснабжении своего завода в Исландии
Последние новости
Подгружаем последние новости