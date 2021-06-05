"Укрзализныця" передаст нидерландскому зоопарку двух медведей

АО "Укрзализныця" передаст двух медведей, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги, в зоопарк Ouwehand Zoo в городе Ренен в Нидерландах.

Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина «Юбилейный» или кафе «Вишенка», но медведей точно не ожидал. Но это - история со счастливым финалом. Двух косолапых, которые каким-то чудом (та еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом", - написал Юрик в фейсбуке.

Он также отметил, что все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк.

"Почему же не могли их раньше отдать? Я тоже задаюсь вопросом ... Поиск нового дома для медведей длится несколько лет. Но центры для реабилитации медведей в Украине отказывались их принять к себе из-за отсутствия мест. Я благодарен общественной экологической организации @ Eco-Halych : Wildlife Rehab, которая сейчас помогает нам в этом вопросе. Сейчас мы проходим круги бюрократического ада и прорабатываем механизм передачи животных. Говорят, что уже в сентябре наши медведи будут жить в зарубежном санатории. А мы здесь продолжим ломать копья с непрофильными активами", - добавил Юрик.

Напомним, 21 мая правление "Укрзализныци" решило продать непрофильные активы компании. В перечень первых 11 объектов, которые будут выставлены на аукционы в системе "Prozorro.Продажи", вошли шесть магазинов, помещение спортклуба и четыре нежилых помещения.

Сообщалось, что за них надеются выручить около 18 млн гривен. Всего железная дорога готова расстаться со 182 непрофильными активами.