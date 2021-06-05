Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года

Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года

Высокие темпы роста спроса на никель со стороны металлургических компаний и производителей аккумуляторов для электромобилей будут способствовать сохранению высоких цен на этот металл до 2025 г., прогнозирует агентство Fitch Solutions. По его данным, средняя стоимость никеля в 2021 г. составит $16500 за т против $13860 за т в 2020 г.

Потребление никеля в ближайшие годы будет увеличиваться, в частности, благодаря расширению производства нержавеющей стали в Китае и Индонезии. В прошлом году на них пришлось 64% мировой выплавки этой группы сплавов.

Причем металлургические компании из этих стран будут использовать больше никелевой продукции в форме чернового ферроникеля или никельсодержащего чугуна (NPI) и меньше нержавеющего лома. По данным Оливье Массона (Olivier Masson), старшего аналитика в компании Roskill, доля лома в мировой выплавке нержавеющей стали, сократилась от 42% в 2015 г. до 37% в 2020 г.

Еще одним важным источником спроса на никель станут аккумуляторы для электромобилей. "Норильский никель" оценивает рост потребления металла в 4-5 раз на протяжении 2021-2030 гг.

Согласно оценкам Fitch Solutions, основной риск для рынка никеля представляют рост производства в Индонезии, где в 2021 г. выпуск никелевой продукции может прибавить 33% по сравнению с прошлым годом, и планы китайской компании Tsingshan об организации производства сульфата никеля аккумуляторного класса напрямую из индонезийской руды.



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