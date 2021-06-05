Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года

Высокие темпы роста спроса на никель со стороны металлургических компаний и производителей аккумуляторов для электромобилей будут способствовать сохранению высоких цен на этот металл до 2025 г., прогнозирует агентство Fitch Solutions. По его данным, средняя стоимость никеля в 2021 г. составит $16500 за т против $13860 за т в 2020 г.



Потребление никеля в ближайшие годы будет увеличиваться, в частности, благодаря расширению производства нержавеющей стали в Китае и Индонезии. В прошлом году на них пришлось 64% мировой выплавки этой группы сплавов.



Причем металлургические компании из этих стран будут использовать больше никелевой продукции в форме чернового ферроникеля или никельсодержащего чугуна (NPI) и меньше нержавеющего лома. По данным Оливье Массона (Olivier Masson), старшего аналитика в компании Roskill, доля лома в мировой выплавке нержавеющей стали, сократилась от 42% в 2015 г. до 37% в 2020 г.



Еще одним важным источником спроса на никель станут аккумуляторы для электромобилей. "Норильский никель" оценивает рост потребления металла в 4-5 раз на протяжении 2021-2030 гг.



Согласно оценкам Fitch Solutions, основной риск для рынка никеля представляют рост производства в Индонезии, где в 2021 г. выпуск никелевой продукции может прибавить 33% по сравнению с прошлым годом, и планы китайской компании Tsingshan об организации производства сульфата никеля аккумуляторного класса напрямую из индонезийской руды.

