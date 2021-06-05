"Укртранснафта" будет содержать "трубу Медведчука" за свой счет

Государство не будет возмещать средства.

Предприятие "Укртранснафта" будет осуществлять временное хранение части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", известной как "труба Медведчука", без компенсации затрат на это.

Соответствующие изменения введены акционером "Укртранснафты", то есть НАК "Нафтогаз Украины". Решение акционера - в распоряжении LB.ua.

"Внести изменения в решение акционера Общества от 22.02.2021 года №421, исключив в пункте 1 слова: "при условии компенсации затрат Обществу за счет государства", - говорится в решении.

"Укртранснафта" управляет имуществом "ПрикарпатЗападтранс" до проведения конкурса по продаже или передаче имущества в управление объекта. Речь идет об участке нефтепровода, попавшем под санкции против Виктора Медведчука.

В феврале НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" "Укртранснафте". При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом. В первом решении отмечалось, что ответственное хранение будет осуществляться при условии компенсации.

Скриншот с первоначального решения о передаче на хранение

После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта", АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.