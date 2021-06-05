"Укртранснафта" будет содержать "трубу Медведчука" за свой счет

Государство не будет возмещать средства.

Фото: Lb.ua

Предприятие "Укртранснафта" будет осуществлять временное хранение части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", известной как "труба Медведчука", без компенсации затрат на это.

Соответствующие изменения введены акционером "Укртранснафты", то есть НАК "Нафтогаз Украины". Решение акционера - в распоряжении LB.ua.

"Внести изменения в решение акционера Общества от 22.02.2021 года №421, исключив в пункте 1 слова: "при условии компенсации затрат Обществу за счет государства", - говорится в решении.

"Укртранснафта" управляет имуществом "ПрикарпатЗападтранс" до проведения конкурса по продаже или передаче имущества в управление объекта. Речь идет об участке нефтепровода, попавшем под санкции против Виктора Медведчука.

В феврале НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" "Укртранснафте". При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом. В первом решении отмечалось, что ответственное хранение будет осуществляться при условии компенсации.

Скриншот с первоначального решения о передаче на хранение
Скриншот с первоначального решения о передаче на хранение

После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта", АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
В мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллионаВ мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллиона
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
В I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУВ I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Ivanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводеIvanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводе
90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока, - Счетная палата90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока, - Счетная палата
Безос оставит свой Amazon 5 июля. Под его опекой будут другие проектыБезос оставит свой Amazon 5 июля. Под его опекой будут другие проекты
Сумма перевода на карту: украинцам увеличат лимит денежного зачисления, который не будет подлежать финмониторингуСумма перевода на карту: украинцам увеличат лимит денежного зачисления, который не будет подлежать финмониторингу
МВД заявило о разоблачении банды рейдеров, на счету которой - захват трех фермМВД заявило о разоблачении банды рейдеров, на счету которой - захват трех ферм
Ставка единого налога будет повышена в УкраинеСтавка единого налога будет повышена в Украине
Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкцииБеларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции
Жительница Калифорнии постирала свой выигрыш. Лотерейный билет на $26 миллионов безвозвратно утерянЖительница Калифорнии постирала свой выигрыш. Лотерейный билет на $26 миллионов безвозвратно утерян
В 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУВ 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУ
Госмолодежьжилье будет предоставлять социальную ипотеку под 3%Госмолодежьжилье будет предоставлять социальную ипотеку под 3%
Последние новости
Подгружаем последние новости