СБУ обвинила компанию подсанкционного бизнесмена в нанесении государству 280 млн гривен убытков

Подозрение сообщили директору фирмы и двум его подчиненным.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины обвинила компанию "Первомайский спецкарьер", фактическим владельцем которой является подсанкционный бизнесмен Араик Амирханян, в нанесении государству ущерба на сумму 280 млн гривен.

На сайте СБУ сообщается, что руководство карьера в течение двух лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий, действуя при этом с нарушением правил использования недр.

Руководителю ОАО "Первомайский спецкарьер", главному инженеру и еще одному сотруднику компании сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил использования недр.

Решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.

Амирханян находится в розыске, в декабре 2020 года ему сообщили о подозрении в деле о предложении взятки за избежание налогообложения.

По неофициальной информации, президент Владимир Зеленский в апреле 2021 года лишил Амирханяна украинского гражданства.

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