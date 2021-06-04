Китай ужесточил контроль над проектами с высоким уровнем выбросов

В Китае обнародовано руководство, предусматривающее ужесточение контроля над проектами с высокими уровнями энергопотребления и выбросов, загрязняющих окружающую среду, в целях продвижения зеленого и низкоуглеродного развития. Об этом отмечается в сообщении Информационного агентства Синьхуа.



В документе, обнародованном Министерством экологии и окружающей среды КНР, выдвинуто требование к соответствующим ведомствам всех уровней более строго рассматривать комплексные планы по проектам в отраслях, хозяйственная деятельность в которых сопряжена с сильным загрязнением окружающей среды.



В документе также содержится призыв более строго проводить экологическую экспертизу и утверждение проектов, загрязняющих окружающую среду, включая их строительство, реконструкцию и расширение.



Напомним, что Китай стремится к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.



