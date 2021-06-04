Австралия начала расследовать импорт арматуры из Тайваня

Австралия начала расследовать импорт арматуры из Тайваня

Австралийская Антидемпинговая комиссия объявила о начале расследования по импорту арматуры из Тайваня, приняв к рассмотрению иск, поданный компанией InfraBuild (бывшая OneSteel), входящей в состав британской группы GFG Alliance.

Как утверждает InfraBuild, тайваньские компании, прежде всего, Feng Hsin и TS Steel, поставляют арматуру в Австралии по сниженным ценам, а местные металлотрейдеры используют наличие этой продукции на рынке как рычаг для получения скидок от InfraBuild.

В соответствии с поданными ею документами, InfraBuild, являющаяся единственным производителем сортового проката в Австралии, уступила часть национального рынка импортерам и поэтому потерпела ущерб. Антидемпинговая комиссия проверит поставки тайваньской арматуры в период с апреля 2020 г. по март 2021 г.

В то же время, подача жалобы вызвала резко негативную реакцию со стороны потребителей. Как заявил генеральный директор Australian Steel Association Дэвид Бьюханан, тайваньская арматура поставляется в Австралию на протяжении десятилетий, и это никогда не приводило к каким-либо проблемам.

По данным ассоциации, спрос на арматуру в Австралии в последние месяцы значительно вырос благодаря действию государственной программы поддержки жилищного строительства и низким процентным ставкам. Поэтому ограничение импорта арматуры может привести к подъему цен и увеличению затрат на реализацию строительных проектов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест демонтирует доменные печи на АзовсталиМетинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
Блок рекламы


Похожие новости
Австралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной КореиАвстралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной Кореи
Дефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривеньДефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривень
Украина снизила импорт газа в 9 разУкраина снизила импорт газа в 9 раз
Индия в апреле сократила импорт сталиИндия в апреле сократила импорт стали
В ЕС задумались о продлении квот на импорт сталиВ ЕС задумались о продлении квот на импорт стали
Шмыгаль: Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризисаШмыгаль: Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса
США установили окончательные пошлины на импорт арматуры из ТурцииСША установили окончательные пошлины на импорт арматуры из Турции
С начала года украинцы продали валюты на $1,1 миллиарда больше, чем купилиС начала года украинцы продали валюты на $1,1 миллиарда больше, чем купили
Лещенко об импорте продуктов: "Итальянские товары в киевских киосках - все контрабанда"Лещенко об импорте продуктов: "Итальянские товары в киевских киосках - все контрабанда"
В Британии заговорили о полном запрете импорта стали из КитаяВ Британии заговорили о полном запрете импорта стали из Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости