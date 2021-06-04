Дания отозвала разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe

Согласно первоначальному графику, газопровод Baltic Pipe должен быть готов в октябре 2022 года.

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отклонил разрешение на проведение работ по прокладке трубопровода Baltic Pipe, по которому норвежский газ будет идти в Польшу .

Об этом сообщает польский информационный портал Biznes Alert.

12 июля 2019 года Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство берегового участка Baltic Pipe из Дании. Однако Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия 31 мая 2021 года отклонил разрешение.

Заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов датской компании Energinet Мариан Кааг заявил, что сожалеет об этом решении регулятора.

"Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей по "Северному потоку 2", была подтверждена необходимость продолжения работ по ряду мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизни для некоторых видов мелких животных, обитающих на побережье. С тех пор мы продолжаем работать над мерами по защите этих животных, но апелляционный совет утверждает, что все эти меры должны быть полностью соблюдены до выдачи экологического разрешения", - сообщил он.

Согласно первоначальному графику, газопровод Baltic Pipe должен быть готов в октябре 2022 года.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши . Его запуск призван диверсифицировать поставки газа на польский рынок и повысить уровень энергетической безопасности.

Соглашение о строительстве подписали в 2007 году польская нефтяная и газовая компания (PGNiG), датская компания Energinet и газовый оператор магистральных сетей Gaz-System.

Компания PGNiG планирует начать использовать трубопровод до 2022 года.

В октябре 2019 года правительство Дании одобрило строительство морского участка трубопровода Baltic Pipe.