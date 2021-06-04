Наличность - только по декларации Евросоюз потребует отчитаться за каждый евро, пересекающий границу

Евросоюз вводит жесткие правила перевозки наличных через его таможенную границу. Отныне наличность в размере от 10 000 евро может перевозиться только с обязательным заполнением декларации.

Евросоюз ввел жесткие правила перевозки наличности: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

Кроме того, будут декларировать не только наличные в евро, но и эквивалентные суммы в других валютах и некоторые материальные ценности, которые могут быть приравнены к деньгам. Новые правила начали действовать от 3 июня. Евросоюз объясняет столь жесткие требования предотвращением отмыванию денег и финансированию терроризма.

Наличные декларации должны будут заполнять все, кто въезжает в Евросоюз или выезжает из него, имея при себе сумму от 10 и выше тысяч евро, говорится в сообщении на сайте Евросоюза. Кроме собственно евровалюты, декларированию также подлежат другие наличные средства и некоторые ценности.

Будут учитывать эквивалент суммы в 10 000 евро, который будет перевозиться:

  • в банкнотах или монетах, включая валюту выведенную из обращения, но которая все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
  • условных финансовых инструментах, таких как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;
  • золотых монетах с содержанием золота не менее 90%;
  • золотых слитках, самородках с содержанием золота, по крайней мере, 99,5%.
Евросоюз ввел жесткие правила перевозки наличности: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

Декларации также подлежат не только деньги, которые будут перевозиться наличными, но и средства, которые будут пересылаться по почте или с курьером. Декларацию по пересылке средств должен предоставить не только тот, кто их пересылает, но и тот, кто получает деньги. Причем отчитаться о финансовой операции они должны в тридцатидневный срок.

В сообщении также отмечают, что декларированию иногда могут подлежать не только суммы, которые превышают 10 000 евро, но и меньшие суммы. Такое требование выдвигается в тех случаях, если есть подозрение, что эти деньги получены незаконно.

В случае непредставления декларации, или в случае, если будет установлено незаконное происхождение денег, наличные изымут, а перевозчика привлекут к ответственности. Причем к перевозчику обещают принять жесткие санкции.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в таможенной декларации должно быть указано главное - источник происхождения денег. А вот заполнять ее можно на каком угодно языке, даже на тех языках, которые не являются официальными для стран Евросоюза.


Марченко Любов, Тудей

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