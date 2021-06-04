"Нафтогаз" в 2021 году планирует получить 2,4 млрд гривень чистой прибыли

Расходы в пользу государства составят 20 537 млн гривень.

"Нафтогаз" в 2021 году планирует получить 2,4 млрд гривень чистой прибыли
Фото: oilreview.kiev.ua

Проект финансового плана НАК "НАфтогаз Украины" на 2021 год предусматривает получение чистого дохода от реализации продукции в размере 121 808 млн гривень.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина об утверждении финплана НАК, которое есть в распоряжении LB.ua.

Чистая прибыль планируется в размере 2435 млн гривень.

Расходы в пользу государства составят 20 537 млн гривень.

Отмечается, что таких показателей планируется достичь при следующих условиях: действие специальных обязательств на рынке природного газа, согласно постановлению Кабмина, заканчивается 30.04.2021; среднегодовой курс доллара - 29 гривень; компания обеспечивает предоставление услуг по организации транспортировки природного газа через территорию Украины ПАО "Газпром" в соответствии с контрактом от 30.12.2019 и осуществляет расчеты за фактически предоставленные услуги по транзиту с ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", согласно заключенному контракта и тому подобное.

Также отмечается, что приобретение импортированного природного газа не планируется.

Напомним, "Нафтогаз" получил 19 миллиардов гривень убытка за 2020 год.

28 апреля Кабинет министров провел заседание общего собрания акционеров НАК. Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году, по итогам которого правительство освободило Андрея Коболева от должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Должность без конкурса получил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Его назначили сроком на год.

Президент Владимир Зеленский объяснил увольнение Коболева убытками "Нафтогаза" и расходами на лоббизм.

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