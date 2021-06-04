За время пандемии треть украинцев стали получать меньшую зарплату

Во время пандемии коронавируса зарплата не изменилась у 54% представителей экономически активного населения Украины, тогда как у 37% она уменьшилась, а у 3% - возросла.



Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты исследования "Работа и занятость в условиях пандемии COVID-19 (май 2021 г.)", проведенного социологической службой Центра Разумкова.



Согласно исследованию, чуть более половины (53%) экономически активных граждан Украины, отвечая на вопрос о том, какие изменения происходили в режиме их работы во время пандемии коронавируса, указали на отсутствие каких-либо изменений ("работал (работала) как раньше"). 14% экономически активных граждан полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, 7% - полностью или частично перешли на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы, 6% - ушли в частично оплачиваемый отпуск, 2% - ушли в полностью оплачиваемый длительный отпуск, 9% - ушли в неоплачиваемый отпуск, 4% - во время пандемии потеряли работу.



Как отмечается, работники государственного и частного секторов экономики примерно одинаково часто отвечают, что не почувствовали изменений в режиме их работы (соответственно 52,5% и 56%). Однако работники государственного сектора заметно чаще, чем частного, отвечают, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (соответственно 26% и 10%), работники же частного сектора чаще, чем государственного, отвечают, что ушли в неоплачиваемый отпуск (соответственно 11% и 5%), и что они потеряли работу (соответственно 4% и 0,3%).



"Прежде всего, в условиях пандемии пострадали те, кто работал на временной основе - среди них только 36% указали, что в их работе ничего не изменилось (тогда как среди тех, кто работает на постоянной основе - 58,5%), указали, что ушли в неоплачиваемый отпуск, - соответственно 20% и 7%, потеряли работу - соответственно 17% и 0,6%. Среди временно занятых только 2% указали, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, тогда как среди постоянно занятых - 17%. Необходимо также отметить, что доля временно занятых в частном секторе значительно выше, чем в государственном (соответственно 17% и 2%)", - констатируют авторы исследования.



Отвечая на вопрос, как изменилась их зарплата во время пандемии коронавируса, 54% представителей экономически активного населения отметили, что она не изменилась, 37% - что она уменьшилась, а 3% - что она выросла. На уменьшение зарплаты чаще указывают работники частного сектора, чем государственного (соответственно 40% и 26%), отмечают, что она не изменилась - соответственно 52% и 67%, что она выросла - соответственно 3% и 4%.



Об уменьшении зарплаты говорят 61% тех, кто работает на временной основе, и примерно вдвое меньше (31%) тех, кто работает на постоянной основе (соответственно 31% и 62% заявили, что их зарплата не изменилась, соответственно 0,7% и 3% - что она стала больше).



При этом 14% представителей экономически активного населения заявили, что хотят работать дистанционно (негативно к дистанционной работе отнеслись 73% экономически активных респондентов, еще 12% не определились). Чаще всего к дистанционной работе положительно относятся те, кто, во время пандемии коронавируса перешел на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (29,5%), хотя большинство среди них (56%) не хотят работать дистанционно. Среди тех, кто отвечает, что перешел на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы - соответственно 22% и 69%, среди тех, кто во время пандемии ушел в полностью оплачиваемый длительный отпуск - соответственно 17% и 79%, ушел в частично оплачиваемый отпуск - соответственно 13% и 75%, ушел в неоплачиваемый отпуск - соответственно 12% и 70,5%, потерял работу - соответственно 11% и 60%, среди тех, кто не почувствовал никаких изменений и работает, как и раньше, - соответственно 10% и 80%.



Отношение к дистанционной работе статистически значительно не отличается среди работников государственного сектора (соответственно 14% и 76%) и частного сектора (соответственно 15% и 74%), так же как и среди тех, кто работает на постоянной основе (соответственно 14% и 75 %), и тех, кто работает на временные основе (соответственно 12,5% и 76,5%).



Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.



