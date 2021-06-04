Львовскую исправительную колонию №48 продали за 377,5 млн гривен

Это первая продажа "Большой распродажи тюрем".

Сегодня на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48, не работающей с 2018 года.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что по результатам торгов, в которых приняли участие семь участников, цена увеличилась до 377,5 млн гривен. Стартовая цена объекта - 132 млн 674 тыс 303 гривен 55 копеек.

"Это первая продажа «Большой распродажи тюрем». Напомню, распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры, и «Большая распродажа тюрем» превратится в «Большую стройку тюрем». Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!" - написал Малюська в фейсбуке.

Напомним, это вторая тюрьма, которую Минюст и Фонд госимущества выставили на приватизацию. Первый объект - Ирпенский исправительный центр (№132) в поселке Коцюбинское, являющемся анклавом Киевской области в Киеве . Его пока не смогли продать.

Всего в рамках приватизации тюрем планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии и не используемых по назначению. Содержать закрытые учреждения, не выполняющие своей функции, государству невыгодно, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно.