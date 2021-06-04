Тестирование юаня: Власть Пекина раздаст цифровую валюту на $6 миллионов

Чтобы протестировать цифровой юань (CBDC), руководство КНР проведет лотерею, победители которой получат 40 млн токенов ($6,2 млн). Об этом пишет investory со ссылкой на CNBC.

Фото: psm7.com

Жители Пекина смогут подать заявку на участие с помощью двух банковских приложений.

Что известно о лотерее

Всего будет разыграно 200 тыс. так называемых «красных пакетов», каждый из которых содержит 200 цифровых юаней ($31). Регистрация на участие в розыгрыше продлится до полуночи 7 июня. Победители смогут потратить их у продавцов, которые присоединились к программе тестирования CBDC.

В конце апреля один из крупнейших китайских ритейлеров JD.com объявил, что начал использовать систему электронных платежей Народного банка Китая для выплаты зарплаты в цифровых юанях некоторым сотрудникам. Также компания использует валюту при расчете с контрагентами.

По словам заместителя управляющего Народного банка Китая Ли Бо, Китай планирует расширять список аналогичных проектов и, возможно, позволит пользоваться цифровой валютой иностранным гостям во время зимней Олимпиады 2022 года.

Предыстория

Тестирование цифрового юаня в Китае началось в октябре 2020 года. Тогда заявку на участие в лотерее подали более 2 млн человек. В результате было выбрано 50 тыс. пользователей, каждый из которых получил по 200 юаней (около $ 30).

Деньги можно было потратить в одной из 3389 торговых точек, которые принимали участие в проектах, но нельзя передать другому человеку или вывести на банковский счет.

В апреле 2021 года стало известно, что цифровой юань может получить «срок годности». Эта функция позволит регулятору «выключать» цифровые юани после определенной даты, стимулируя население быстро тратить деньги, чтобы помочь экономике ускориться.