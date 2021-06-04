Суд обязал коксовый завод Новомет заплатить 3,5 млрд грн штрафа

Хозяйственный суд Харьковской области обязал коксовый завод "Новомет" оплатить ущерб, нанесенный за время работы без разрешительных документов. Об этом Newsroom сообщил активист Александр Константинов.



Ранее специалисты Госэкоинспекции зафиксировали выбросы аммиака, фенола и сероводорода. При этом в 2019-2020 годах у "Коксохима" не было разрешительных документов на загрязнение атмосферы. Нанесенный ущерб оценили в 3,6 млн грн. Силовики подали иск с требованием компенсировать убытки.



"Решением хозяйственного суда Харьковской области от 03.06.2021 удовлетворен иск Киевской окружной прокуратуры. В интересах государства с ООО "Коксовый завод "Новомет" взыщут 3 475 649 гривен ущерба, нанесенного загрязнением атмосферного воздуха", - рассказали пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.



Напомним, ранее Министерство экологии и ХОГА перекладывали на друг друга ответственность за получение заводом разрешения на выбросы. О документе, фактически разрешающем работу Коксохима, стало известно в конце марта. Тогда местные чиновники заявили, что с ними это решение не согласовывали, а все вопросы следует адресовать в Киев . В ответ Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов опубликовало все документы, полученные от завода "Новомет" и различных инстанций. В них утверждается, что от жителей не поступало замечаний от граждан насчет получения Коксохимом разрешения на выбросы, но они недовольны его работой.



