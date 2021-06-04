Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в мае 2021 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков на общую сумму более 996 млн грн. Эта сумма продажи активов за месяц стала рекордной за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: pravoedelo.com.ua

Кто и что продавал

Всего в мае успешными были аукционы по продаже активов 12 банков, а именно:

Родовид Банк — недвижимое имущество, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности, кредиты юридических лиц, основные средства на сумму 293,4 млн грн;

банк «Финансы и Кредит» — ипотека, транспорт, портфель кредитов юридическим лицам на сумму 229,3 млн грн;

Мисто Банк — недвижимое имущество на сумму 228,8 млн грн;

банк «Финансовая инициатива» — портфель кредитов юридическим лицам на сумму 148 млн грн;

банк «Дельта» — портфель кредитов юридическим лицам на сумму 40,2 млн грн;

Златобанк — недвижимое имущество, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности на сумму 26,5 млн грн;

ВТБ Банк — земельные участки, дебиторская задолженность (права на судно и права на земельные участки) на сумму 19,9 млн грн;

банк «Аркада» — земельные участки, транспорт на сумму 6,8 млн грн;

банк «Велес» — недвижимое имущество и основные средства на сумму 1,3 млн грн;

Вектор Банк — портфель кредитов физических лиц (ипотека) на сумму 1,01 млн грн;

Диамантбанк — транспорт, пул активов на сумму 785,5 тыс. грн;

банк «Камбио» — дебиторская задолженность (права на недвижимость) на сумму 157,699 тыс. грн.

Проведены аукционы

По состоянию на 1 июня 2021 года по результатам 46 успешных аукционов уже получена оплата по 15 лотам на общую сумму 99,1 млн грн, по шести из них заключены договоры купли-продажи активов на сумму более 5 млн грн. Кроме этого, в течение мая от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам выручено 317?238 грн.

Всего в мае проведены 581 открытый электронный аукцион, из них 46 — результативные.

Остальные торги считаются несостоявшимися из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

Контекст

Цель Фонда — максимально быстро и дорого продать активы банков, находящихся в ликвидации, поскольку значительная их часть быстро обесценивается со временем. Поэтому Фонд всегда стремится найти баланс между скоростью продажи активов и их ценой, чтобы выручить как можно больше денег для удовлетворения требований кредиторов банков. Все средства, полученные от продажи активов обанкротившихся банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.